מאות בתפילה במעיין שבו נרצח נתנאל שקרון צילום: מועצת בנימין

מאות משתתפים הגיעו הבוקר (חמישי) למעיין בנבה-עין ריא, סמוך לנווה צוף, לתפילת שחרית והלל מוזיקלי לזכר נתנאל שקרון הי"ד ולחיזוק משפחתו.

המעמד הוא יוזמה משותפת לבנימין ולשומרון, בשיתוף בנימין פלוס של מועצת בנימין ומשרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות. התפילה התקיימה בליווי להקת "שיר חדש", לצד דברי חיזוק והתעוררות מפי הרב דוד דודקביץ', הרב גד מכטה והרב שי יעקובוביץ'.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, סיכם: "החזרה למעיין היא ניצחון של החיים על הטרור. מאות האנשים שהגיעו הבוקר מחזקים את משפחת שקרון ומבטאים את הרוח של עם שממשיך להעמיק שורשים גם מתוך הכאב. המחבלים מבקשים להטיל פחד ולדחוק אותנו מארצנו. אנחנו נמשיך לבנות, לחזק את ההתיישבות ולהבטיח את ביטחון תושבינו באמצעות פעולה נחושה נגד הטרור. לא ינצחו אותנו".