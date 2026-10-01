נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר בריאיון למגזין "טיים" כי הוא "לא חושב" שמצרים ואיחוד האמירויות הזהירו את ראש הממשלה בנימין נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר.

"שמעתי את זה היום בפעם הראשונה", טען טראמפ. "אם הוא היה יודע, הוא היה עושה משהו בנידון. בוודאי שהוא היה דואג שלפחות האנשים יהיו בכוננות. אתה יודע, הוא לא היה שוכח מזה. זה היה יום נורא. יש אנשים בשמאל הקיצוני שטוענים שזה מעולם לא קרה, וזה דבר חמור למדי".

כשנשאל אם לדעתו העם בישראל צריך לבחור בנתניהו לכהונה נוספת השיב: "אני יכול רק לומר שאני כבר לא מעורב בפוליטיקה".

כשנשאל האם שיתוף פעולה עתידי עם יו"ר "ישר" גדי אייזנקוט, יהיה טוב יותר, השיב: "אני לא יודע, לא שמעתי דברים רעים עליו".

טראמפ אמר בהתייחסו למצב מול המשטר בטהרן כי ייתכן שירחיב את התקיפות באיראן לאחר בחירות האמצע אם לא יושג הסכם מספק. "אם נשמיד את איראן ניצור שלום בעולם. עם איראן, אני לא חושב שאי פעם יכול להיות שלום".