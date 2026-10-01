מה השתנה ברצועת עזה מאז 7 באוקטובר? ומה עוד נותר לעשות? | פודקאסט צה״ל

מפקד אוגדת עזה תת-אלוף לירון בטיטו, שב-7 באוקטובר שימש מפקד חטיבת גבעתי, מביע אופטימיות באשר ללחימה נגד חמאס בעזה.

"אוגדת עזה נמצאת במצב שאנחנו שולטים ב-63% מהשטח. הקמנו כמעט 40 מוצבים חדשים, ולמעשה הדבר הזה נותן לנו יתרון מאוד משמעותי. ההגנה היא הגנה קדמית - היישובים נמצאים מאחור, ולפני הכל לוחמי צה"ל נמצאים קדימה", אמר בטיטו בראיון לפודקאסט צה"ל.

הוא ציין כי "השליטה במעברים היום היא כזאת שחמאס לא יודע להכניס פנימה מה שהוא הכניס בעבר. אנחנו עושים הרבה מאוד פעילויות כדי לגרוע ממנו יכולות, לפגוע בפעילים, לקחת לו אמל"ח, ואולי הכי משמעותי שיש - חופש פעולה מבצעי. אנחנו עושים כל הזמן עבודה שהיא עבודה אקטיבית כדי לייצר הגנה שהיא הכי טובה שאפשר.

בנוסף, אנחנו קודחים את כל הרצועה בשביל למצוא איפה שיש תת-קרקע. למרות שכבר היום יש הישג מאוד משמעותי, כמעט את כל התת-קרקע השמדנו. ועדיין יש תת-קרקע שהוא יכול להיות בתוך הרצועה, והוא קיים. אנחנו קודחים את כל הרצועה, ממש מגיעים וכל כמה מטרים, קודחים עמוק ועם אמצעים טכנולוגיים ממפים את כל הרצועה. חמאס נמצא במצב מאוד מאוד קשה", הדגיש בטיטו.

הוא התייחס גם לפגיעה בצמרת הזרוע הצבאית של חמאס. "כשמסתכלים אובייקטיבית על שלוש שנים של מלחמה, אנחנו סיכלנו את כל ראשי הזרוע הצבאית - כל המח"טים, רוב המג"דים סוכלו במלחמה הזאת. אנחנו רק באחרונה סיכלנו שני מח"טים, גם את מח"ט רפיח, ממש האזור שלנו כאן, וגם את מח"ט חאן יונס, שהם כבר דור שני ושלישי".

בטיטו התבקש להתייחס גם חזרת תושבי העוטף ולזיכרון השבעה באוקטובר. "בנתונים, וזה מדהים, זה באמת עם ישראל במיטבו - 90% מתושבי העוטף שהיו כאן ב-7 באוקטובר חזרו לגור פה. יתרה מזאת, כל הקיבוצים ובהרבה מהמושבים, יש הרחבות, ואנשים חדשים באים לגור פה. אנשים חוזרים הביתה, אבל לא צריך להתחמק מהעניין. היה פה כישלון, ויש פה טראומה שצריך לזכור אותה. אני הרבה פעמים נוסע פה בדרכים ומדי פעם אני עוצר - באנדרטה, בנובה, עושה סיבוב לבד. רק להסתובב, רק לראות את הפנים, רק להיזכר במה שקרה כאן. זה עניין שגם שומר אותך, זה דורך אותך - והזיכרון הוא עניין חשוב מאוד".

כשנשאל בנוגע למורכבות התמרון בעזה בעת שעוד היו בה חטופים השיב "זה באמת תמרון מאוד מאוד מורכב. אתה לא יכול להפעיל אש כמו שאתה רוצה, אתה מאוד נזהר להגיע למקומות שבהם יש חטופים. ממש לקראת סוף החודש הראשון של המלחמה, אנחנו באיזשהו איתור שיש בו חטופים חיים. היינו שם בהיערכות כדי לחלץ אותם, יום ועוד יום והם לא יוצאים. אני מתפלל שייצאו, וברגע שהם יוצאים, אני יודע לייצר מהלך שאני שולף אותם. ועוברים איזה 3-4 ימים, ממש 24 שעות לפני הסכם, זה ההסכם הראשון.

באחת ההחלטות הכי קשות, אני יוצא מפה עכשיו, כשכמה מאות מטרים יש פה משפחה. אבל קיבלנו החלטה, ואני בדיעבד גאה בה, כי היינו מסכנים אותם שם. אני לא האמנתי בהתחלה שנצליח להביא את כל האנשים בתקופה כזאת חזרה הביתה. עשיתי כל מה שאני יכול, עבדנו על זה קשה, אבל זה הישג מטורף, ואני חושב שזה חלק מהייחודיות שלנו", סיכם.