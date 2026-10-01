ראש הממשלה בנימין נתניהו חושף פרטים חדשים על חקירת המחבל שניסה לרסק את מטוס פליי דובאי יחד עם הנוסעים - ומזימתו סוכלה.

"טייס המשנה העומאני בטיסת פליי-דובאי עבר תהליך הקצנה איסלאמיסטית רדיקלית", אמר נתניהו בראיון ל"פוקס ניוז".

לדבריו "בתוך ימים ספורים ניתן יהיה לומר אם לטייס המשנה יש קשרים לאיראן".

נתניהו הוסיף כי בישראל חוששים מאירועי חקיינות לניסיון הפיגוע. "אולי ינסו לעשות משהו כזה שוב - כי יש לנו אינדיקציות שהאיראנים אולי ינסו לפגוע במטרות ישראליות בטח בתקופת בחירות ולכן ביקשתי מהישראלים להיות דרוכים".

במערכת הביטחון בוחנים האם למחבל הייתה כוונה להשתלט על המטוס כשהוא מעל ירדן, ואז לרסק אותו במהירות בתוך שטח ישראל.