אלפי יהודים פקדו את הר הבית בחג הסוכות. מספר העולים להר הגיע לשיא חדש של 8,690 בני אדם. במהלך כל ימי חול המועד נערכו במקום תפילות והלל בשירה וריקודים, בהשתתפות רבנים, וחברי כנסת.

ראש ישיבת הר הבית הרב אלישע וולפסון אמר: "הקב"ה מגלה את אהבתו עלינו ועושה לנו ניסים עצומים. מרגש לראות את עם ישראל מחזיר אהבתו לקב"ה ומשיב את השכינה לציון. יישר כוח לעולים הרבים מוסרי הנפש, בזכותכם ייבנה בית המקדש".

בן גביר עלה להר הבית: "אנחנו בעלי הבית כאן, הבסנו אותם"

בין העולים להר השבוע היה גם יו"ר עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר. "השביעה באוקטובר היה כאב עצום, כאב גדול. אבל היום, שלוש שנים אחרי, חג סוכות, חג של שמחה, ואפשר לשמוח על הרבה דברים שקרו מאז".

לדבריו "החמאס רצה להביס אותנו, 'טופאן אל-אקצא' הם קראו לזה. והיום, אנחנו בעלי הבית בהר הבית! אנחנו בעלי הבית בבתי הכלא. הפכנו את החיים של המחבלים שלהם לגיהנום. חילקנו נשקים, פתחנו כיתות כוננות. שלוש שנים אחרי, עם ישראל בכיוון הניצחון המוחלט".

"בחג הזה, אני מתפלל כאן בהר הבית, במקום הכי חשוב - לניצחון מוחלט, לגאולה שלמה, למוות לכל המחבלים, ולריבונות כאן במקום הכי חשוב לעם היהודי. הם רצו לנצח. אנחנו הבסנו אותם - קודם כל כאן בהר הבית", סיכם בן גביר.