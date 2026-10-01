מחקר של הליגה נגד השמצה חושף הדרה, הקצנה והשתקה שיטתית של יוצרים, סופרים ואמנים יהודים וישראלים במוזיאונים, בתעשיית הבידור ובהוצאות הספרים בארה"ב.

הליגה ערכה מחקר ראשון מסוגו האנטישמיות ושל ייצוג יהודים ברחבי 40 ממוזיאוני האמנות המובילים בארצות הברית.

מתוך 40 המוזיאונים שהוזמנו לעבור על ההערכות שלהם ולאמת אותן לפני הפרסום, 23 (58%) השתתפו בתהליך, ואילו המחצית הנותרת לא לקחה בו חלק.

12 מתוך 40 מוזיאונים (30%), ובהם מוסדות מרכזיים כמו Philadelphia Museum of Art ו־The Broad, קיבלו את הדירוג הנמוך ביותר האפשרי - "ליקויים חמורים".

בנוסף, רק אחד מתוך 40 מוזיאונים הכיר בחודש המורשת היהודית-אמריקאית שנת 2026, אף ש-24 מתוכם (60%) המשיכו לציין באופן פעיל חודשי מורשת אחרים באותה תקופה.

כמו כן, רק שישה מהמוזיאונים שנבדקו (15%) ציינו את החודש לפני 7 באוקטובר, כאשר חמישה מהם הפסיקו לחלוטין לעשות זאת עד 2026.

מוזיאונים רבים מחזיקים אוספים יהודיים וישראליים משמעותיים, אולם יצירות אלה משולבות לעיתים קרובות בתוך נרטיבים רחבים יותר באופן שמטשטש את המשמעות היהודית או הישראלית שלהן, או שהן קשות לאיתור במרחב המקוון.

בתחום ההוצאה לאור, הדוח מבוסס על מחקר משני ועל יותר מ-30 ראיונות עם סופרים ואנשי מקצוע. המחקר מצביע על שבע מגמות מרכזיות מאז 7 באוקטובר 2023, הכוללות דיכוי ספרים בעלי דמויות או תכנים יהודיים, ישראליים או ציוניים כבר בשלב רכישת כתבי היד, רשימות שחורות וחרמות נגד סופרים, וכן חרמות על הוצאות ספרים ישראליות, כולל מכתב משנת 2024 שעליו חתמו יותר מ־1,000 סופרים הקורא להחרמת מו"לים ישראלים.

מגמות נוספות שנמצאו הן הדרה מאירועים ומפסטיבלים ספרותיים, "הפצצות ביקורות" והטרדות מקוונות שכוללות דירוגים שליליים לספרים עוד לפני שנקראו, וכן קושי במציאת ושימור סוכנים ספרותיים, כאשר מחברים העידו כי נאמר להם שזהותם היהודית או הציונית הופכת אותם ל"מסוכנים מדי" לייצוג. לצד זאת זוהתה שתיקה מוסדית ואי-התייחסות ישירה לאנטישמיות מצד גופים מקצועיים.

הסופרת והצלמת אליסה רוזנהק אמרה: "כך נראית אנטישמיות ספרותית. היא לא מופיעה עם צלבי קרס. היא מסתתרת מאחורי תירוצים, סטנדרטים משתנים, שתיקה מוסדית, הדרה קהילתית והחלטות שקשה להפריד מהאקלים שנוצר סביב קולות יהודיים לאחר 7 באוקטובר."

בתחום אמנויות הבמה, הדוח מתעד 65 מקרים ב־41 אתרים ברחבי ארצות הברית, כשהמקרה העדכני ביותר הוא מאוגוסט 2026. לפי הליגה נגד השמצה, אמנים יהודים, ישראלים וציונים גלויים נתקלים יותר ויותר בביקורת, מחאות, שיבושים וביטולי הופעות.

בין המגמות הבולטות זוהתה התרחבות של מחאות מפעילות פוליטית למניעת הופעות על רקע תרבותי, כפי שנראה בהפגנות חוזרות נגד עשרות אמנים, בהם מתיסיהו, להקת בת־שבע והתזמורת הפילהרמונית הישראלית. כמו כן נרשמו חששות ביטחוניים המתפקדים כ"וטו ביטחוני", כאשר עצם האפשרות לקיומה של מחאה מביאה לביטול אירועים, כפי שקרה עם המוזיקאים מייקי פאוקר ורביב כנר.

תופעות נוספות כוללות חרמות תרבותיים בלתי־רשמיים והתרחקות מוסדית, כפי שתיארה הזמרת הישראלית נגה ארז על אובדן הופעות בינלאומיות בשל היותה ישראלית, לצד שיבוש הופעות והטרדות - כולל מקרים שבהם הקומיקאית ג'ודי גולד ספגה קריאות "את יהודייה" במהלך הופעות באפריל 2026, והזמרת־יוצרת רג'ינה ספקטור ספגה קריאות ביניים. הדו"ח מציין גם הסלמה ברשתות החברתיות שמקצרת את תהליכי קבלת ההחלטות במוסדות, וחוסר עקביות מוסדי בתגובה לסערות ציבוריות.

במקביל, מרכז הליגה נגד השמצה למאבק בקיצוניות פרסם חקירה הבוחנת קבוצות אקטיביסטיות המפעילות לחץ על מוסדות תרבות במטרה להרחיק אמנים יהודים וציונים. לפי הליגה נגד השמצה, המגמה כוללת הטרדות, הפחדה פיזית, ונדליזם, זילות השואה, תמיכה בטרור, הפצת סטריאוטיפים אנטישמיים, שיבושים מאורגנים וניהול רשימות שחורות.

סקר נלווה מראה כי ההדרה אינה מונעת מדרישת הקהל. רוב גדול של האמריקאים ציינו כי יתמכו בשילובם של יוצרים יהודים וישראלים בגלריות, בהופעות ובספרים, אף שרבים מהמשיבים אמרו במקביל כי זה "מובן" שאחרים יימנעו מיצירות מסוג זה.

שירה גודמן, סגנית נשיא הליגה נגד השמצה לענייני ציבור ויוזמות מיוחדות, התייחסה לממצאים: "המחקר הזה מצביע על פער ברור ועקבי בין הסיכון השווקי הנתפס, המסרים שמועברים לסופרים יהודים וישראלים, ובין הביקוש בפועל מצד הקהל. הראיונות שערכה הליגה נגד השמצה עם אנשי מקצוע בתחום הספרות במסגרת המחקר העלו דפוס חוזר שלפיו סופרים מתבקשים על ידי סוכנים ומו"לים להסיר מהיצירות שלהם נושאים ודמויות יהודיים ו/או ישראליים, מתוך חשש שהיצירה לא תימכר או שתיתפס כסיכון גדול מדי. ממצאי הסקר מצביעים על כך שסלידה זו מסיכון נובעת מתפיסה שגויה, ולא משקפת את המציאות בשוק, וזהו דבר שהתעשייה צריכה לטפל בו בדחיפות".

לדברי ג'ונתן גרינבלט, המנכ"ל העולמי של הליגה נגד השמצה: "הופעותיהם של אמנים יהודים מבוטלות, הם מוכנסים לרשימות שחורות ונדחקים החוצה מהחיים התרבותיים באמריקה. ידענו שהמצב חמור, אך לא עד כמה, ואף אחד לא תיעד אותו כך בעבר. ארבעים מוזיאונים מובילים, ואף אחד מהם אינו כולל זהות יהודית במסגרת התחייבויות הגיוון, השוויון וההכלה (DEI) שלו. סופרים מתבקשים להסיר מילים בעברית ולשנות שמות של דמויות יהודיות רק כדי להתפרסם. אמנים יהודים וישראלים מוטרדים, מודרים מהופעות ומוסרים מתוכניות אמנותיות. בפשטות, זו אנטישמיות ואפליה נגד ישראלים. מגזר התרבות והאמנות חייב להתעורר לפני שהקולות היהודיים יושתקו לחלוטין".