ישראלי נפצע היום (חמישי) באורח קל בראשו במהלך תקיפה בשטחי המרעה של חוות בית קרניים, סמוך למעוז צור. במועצת בנימין טוענים כי במהלך האירוע נעשה ניסיון לחטוף את נשקו של בעל החווה.

לפי הודעת המועצה, האירוע החל כאשר שלושה פלסטינים שעסקו במסיק זיתים בשטחי המרעה סירבו לעזוב את המקום לאחר הגעתם של רבש"ץ מעוז צור ותושבים מהחווה. לטענת המועצה, השלושה החלו ליידות אבנים לעבר התושבים ואחד מהם נפגע בראשו.

עוד נמסר כי במהלך העימות ניסו התוקפים לחטוף את נשקו של בעל החווה. בתגובה הוא ירה שלוש יריות באוויר כדי להרחיקם. שניים מהתוקפים נמלטו מהמקום ואדם שלישי עוכב. כוח צבאי שהגיע לזירה טיפל בפצוע.

במקביל התרחש אירוע נוסף בכביש 463. בכביש הונח חפץ שנראה כמטען והיה עטוף בדגל חמאס. בעקבות זאת נסגר הציר הראשי למשך כשעתיים, עד שבבדיקה התברר כי מדובר במטען דמה.

האירועים התרחשו יממה לאחר תקרית נוספת באותו מרחב. לפי מועצת בנימין, בשטחי המרעה אותרו כ-100 דוקרנים וחסמים, ובהמשך הותקף רועה צאן באלות, באבנים ובגז מדמיע. במקביל התקדמו לעבר האזור כ-50 רעולי פנים. באירוע היו פצועים באורח קל.

במועצה טוענים כי בתקופה האחרונה נרשמה עלייה משמעותית בפעילות החבלנית באזור. עוד טענו כי מחבלים שביצעו פיגועים בשבועות האחרונים יצאו מאותו מרחב, וכי באזור זה נחטף בעבר ישראלי בידי שוטרים של הרשות הפלסטינית בעת שנסע בכביש עוקף ביתוניא.

במועצת בנימין מסרו: "מסיק זיתים אינו יכול לשמש כיסוי לתקיפת תושבים ולניסיון לחטיפת נשק. אנחנו דורשים היערכות מוקדמת במוקדי החיכוך, מניעת כניסת מתפרעים ופעולה נחושה נגד כל מי שמנצל את עונת המסיק לביצוע פיגועים. ביטחון התושבים חייב לעמוד בראש סדר העדיפויות".