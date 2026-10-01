נתניהו לגיבורי הטיסה מדובאי: "תשיאו משואה" (צילום: איתי בית-און/ לע״מ)

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע היום (חמישי) כי ארבעה מגיבורי הטיסה מדובאי ישיאו משואה של גבורה אזרחית ביום העצמאות.

נתניהו נפגש בלשכתו עם יניב חיון, אור פרדילוב, ד"ר שוטה מוסייב ורעייתו סיגלית, ושמע מהם את עדותם על הרגעים הדרמטיים בטיסה, המאבק בטייס הדוקר והפעולות להצלת המטוס.

ראש הממשלה אמר לארבעה כי בגבורה, בתושייה ובאמונה הם מנעו אסון כבד והצילו חיים רבים. "כל העולם רואה את הגבורה הישראלית. אתם תשיאו משואה של גבורה אזרחית ביום העצמאות", אמר להם נתניהו.

הוא הוסיף: "אני אומר לאזרחי ישראל ללמוד מכם, לפקוח עיניים ולהיות ערניים. אנחנו בתקופה מאוד רגישה. יש כוונה של האויבים שלנו לפגוע בנו".

נתניהו עם גיבורי הטיסה צילום: עמוס בן גרשום/ לע"מ

יניב חיון היה, לפי העדויות, הראשון שקפץ לתא הטייס והתעמת עם הטייס הדוקר. בהמשך הצטרפו אליו צביקה מנס ואסף רג'ואן, וכעבור זמן קצר הגיע גם ד"ר שוטה מוסייב, רופא שיניים בן 47 מחולון. מוסייב סייע במאבק בדוקר ולאחר נטרולו עבר לטפל בטייס ההודי שנפצע.

טלי מנס, רעייתו של צביקה, הייתה זו שהתריעה על ההתרחשות החריגה בתא הטייס. לאחר ששמעה את האלימות וההמולה מכיוון הקוקפיט, היא התריעה בפני הנוסעים וקראה לעזרה.

מוסייב סיפר ל-ynet על מצבו של הטייס לאחר הדקירה: "הטייס היה במצב קשה מאוד, עם דימומים חזקים בראש ובידיים. הייתי הרופא היחיד על המטוס. הצלחתי לעצור את הדם, והטייס היה במצב די יציב עד לקראת הנחיתה, ואז מצבו קצת הידרדר".

גיבורי הטיסה משחזרים את ההשתלטות על הטייס ( צילום: איתי בית-און/ לע״מ)

לדבריו, לפני שהעניק טיפול רפואי לטייס הוא השתתף בהשתלטות על הדוקר: "היינו כמה אנשים גיבורים. השתלטנו על המחבל וקשרנו אותו, וכמובן היה קשוח אבל הצלחנו".

"הטייס תיקשר איתנו בזמן שהוא שכב על הרצפה וסיפר שהוא בן 39 עם שני ילדים. המחבל דקר אותו וקילל אותו. בזמן הזה לא חושבים, רק עושים. היינו פה ארבעה אנשים שהשתלטנו על כל הסיטואציה ואם לא זה, לא היינו מדברים איתכם", שחזר מוסייב.

הוא הדגיש את חלקו של חיון ברגעים הראשונים של האירוע: "בחור בשם יניב הוא הראשון שקפץ עליהם. ראיתי שמשהו לא תקין ורצתי קדימה, לא חיכיתי שיקראו לי. באתי להילחם במחבל כששמעתי צעקות, לא באתי כדי להעניק עזרה רפואית, אבל אחרי שקשרנו את המחבל, טיפלתי בטייס הדקור".

לדברי מוסייב, גם לאחר שהצליחו להשתלט על הדוקר הוא המשיך להתנגד וניסה להשתחרר: "עשינו לו כמה קשירות, גם ברגליים וגם בידיים. הוא השתולל אז קשרנו אותו עוד, ואז הוא נרגע והבין שהוא בידיים שלנו".

בהמשך, לאחר נחיתת המטוס בסעודיה, הועבר הטייס הפצוע לטיפול. מוסייב סיפר: "הסעודים טיפלו בטייס הדקור טוב והבנתי מהם שהוא ניצל ויצא מכלל סכנה".