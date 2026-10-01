יו"ר יהדות התורה ח"כ יעקב אשר תקף היום בחריפות את המלצתו של נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית וטען כי הוא נוהג בכפפות של משי כלפיו בעוד שכלפי אוכלוסיות אחרות הוא גילה פחות רגישות.

מוקדם יותר נשיא העליון השופט יצחק עמית התייחס לתוצאה המסתמנת לפסילת יו"ר בל"ד לשעבר, סמי אבו שחאדה, והציע לו לפרוש מרצונו כדי להימנע מפסק דין מנומק.

"קשה לפספס את הדאגה והעדינות שהפגין השופט עמית כלפי אבו שחאדה", מסר ח"כ אשר בתגובה חריפה. "עד שנראה שממש כפו עליו את ההחלטה, והוא העדיף להציע לו לפרוש בעצמו רק כדי לחסוך ממנו תקדים של פסילה בגלל שהוא לא שלם עם התוצאה".

"ואני שואל: איפה הייתה הרגישות הזו כשהדיונים עסקו בילדים החרדים? איפה הייתה האמפתיה כשקיצצו תקציבים ופגעו בציבור שלם?".

לדבריו, האפליה בולטת במיוחד באופן שבו גורמים בכירים במערכת המשפט מתבטאים כלפי שומרי תורה ומצוות.

"כשהשופט עמית מדבר על הציבור החרדי, הוא מרשה לעצמו ללעוג, לזלזל במי שמחזיק טלפון כשר ולכנות ציבור ענק 'אנשים מוזרים'. אבל כשמגיע אליו מי ששיבח את טבח השבעה באוקטובר - פתאום מגיעים ההתחשבות והנימוס", אמר.