חברת החשמל של מחוז צ'רקאס באוקראינה פרסמה את היערכותה הרשמית לחודשי החורף הקרובים, ומסרה כי החל מה-1 באוקטובר 2026 ועד ל-1 באפריל 2027 יחודשו הפסקות החשמל היזומות באזור, ובהן העיר אומן.

הצעד מגיע לאחר תקופה של כחצי שנה שבה נהנו תושבי העיר והמתפללים הפוקדים את ציון רבי נחמן מברסלב מאספקת חשמל סדירה, ללא הגבלות רוחביות.

עם זאת, גל מתקפות הטילים והכטב"מים האחרון של צבא רוסיה, שהתמקד בפגיעה במתקני אנרגיה ותשתיות קריטיות ברחבי המדינה, אילץ את חברת החשמל המחוזית להשיב את הפיקוח ואת לוחות הזמנים להגבלת צריכת האנרגיה במטרה לשמור על יציבות הרשת הארצית.

מחברת החשמל נמסר כי הפסקות החשמל לא תופעלנה באופן קבוע בכל שעה, אלא יושמו בהתאם למצב החירום המבצעי ולעומסים החלים על הרשת.

לצורך כך, העמידה החברה לרשות הציבור מערכות דיגיטליות הכוללות אתרי אינטרנט ייעודיים וצ'אט-בוטים לבדיקת לוחות זמנים ומצב האספקה המעודכן לפי כתובת.

רבני אומן פרסמו בעקבות ההודעה קריאה דחופה לציבור המקומי והמבקרים לנקוט משנה זהירות, והזהירו מפני שימוש באמצעי חימום פיראטיים.

האזהרה באה על רקע מקרה מוות טרגי שאירע בחורף הקודם, שבו קיפח את חייו אברך כתוצאה מהרעלת גז לאחר שהשתמש בתנור חימום פנימי במהלך הפסקת חשמל.

במקביל, ב"איחוד ברסלב באומן" נערכים להשלכות הכלכליות של המצב החדש על מתחם הציון. יו"ר הארגון, נתן בן נון, ציין כי הפסקות החשמל מחייבות מעבר להפעלה רציפה של מערכות הגנרטורים הגדולות במקום, פעילות הגוררת הוצאות תפעול ורכישת דלק משמעותיות כדי להבטיח את רציפות התאורה והחימום עבור ההמונים הפוקדים את האתר לאורך עונת החורף.