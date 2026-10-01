אלפי בני אדם הגיעו לחוות "עורי צפון", הסמוכה למג'ד אל-כרום, לעצרת ושמחת בית השואבה שנערכו תחת הקריאה להרחבת ההתיישבות היהודית בגליל. באירוע, שבו השתתפו משפחות ובני נוער מכל רחבי הארץ, קראו המארגנים לממשלה לקדם הקמת חוות חקלאיות ויישובים חדשים ברחבי הצפון.

העצרת נערכה תחת הכותרת "לא נשתוק - חוזרים לגליל יהודי", ובהובלת תנועת "נחלה", תנועת "גליל יהודי", גרעין "רמת ארבל" וארגוני ימין נוספים. המסר המרכזי שהציבו המארגנים היה "מייהדים את הגליל", כחלק מדרישתם לעבור, לדבריהם, ממדיניות של התגוננות למדיניות התיישבותית אקטיבית.

האירוע מתקיים בהמשך להקמת החווה ועל רקע האירועים האחרונים באזור מג'ד אל-כרום, לצד טענות לטרור חקלאי ולהסרת דגלי ישראל. לדברי המארגנים, העצרת נועדה גם לתת מענה להפגנות שקיימו לאחרונה תושבים ערבים באזור, שבהן, לטענתם, נשמעו קריאות לאומניות נגד מדינת ישראל.

מארגני האירוע מדגישים כי מבחינתם ההתכנסות אינה מסתכמת במחאה או במפגן סמלי. הדרישה שהם מציבים היא לעלייה מיידית לקרקע ולהקמת שורה של חוות חקלאיות ויישובים חדשים ברחבי הגליל, ולא רק להמשך האחיזה בנקודה שבה מתקיימת העצרת.

ברקע עומדת גם מחאתם של המארגנים על מה שהם מגדירים כאובדן השליטה והאחיזה היהודית באזור. בין היתר הם מצביעים על מקרים שבהם, לדבריהם, הוסרו דגלי ישראל ללא אכיפה או תגובה הולמת מצד גורמי החוק. על רקע זה הם מבקשים להפוך את האירועים האחרונים למנוף להרחבה משמעותית של ההתיישבות היהודית בצפון.

יו"ר תנועת ההתיישבות "נחלה", דניאלה וייס, קראה לממשלה לנקוט צעדים מיידיים ולהקים מוקדי התיישבות חדשים. "ייהוד הגליל זאת לא סיסמה, זאת קריאה לפעולה. ממשלת ישראל צריכה להקים מיידית אתרים זמניים ושכונות חלוץ לעשרות יישובים חדשים ברחבי הגליל והנגב", אמרה.

וייס הוסיפה כי מבחינתה יש להרחיב את המהלך גם לאזורים נוספים: "יש לשכפל את מהפכת ההתיישבות ביהודה ושומרון גם לגליל, לנגב ולחבל עזה".

גם ח"כ יצחק קרויזר מעוצמה יהודית הגיע למקום כדי להביע תמיכה בפעילים, והציג את הרחבת ההתיישבות היהודית בגליל כמשימה מרכזית. "הגענו לכאן עם מסר ברור וחד - לייהד את הגליל. המשימה שלנו היא להרים את אחוז היהודים שמגיע הנה, ולסלק את האויב הערבי שמנסה פעם אחר פעם לחבל ולפגוע בתושבים", אמר.

קרויזר קשר בין הדרישה שמעלים הפעילים בגליל לבין מהלכי ההתיישבות באזורים אחרים. "כפי שאנחנו רואים את תנופת ההתיישבות ביו"ש, בנגב, והמשימה הגדולה שיש לנו בעזה - עכשיו תורו של הגליל", אמר. לדבריו, "זו המשימה הגדולה שלנו בוודאי גם לממשלה הבאה".

יו"ר ארגון "גליל יהודי", בלהה ארליך, טענה כי קיים ציבור המבקש להצטרף למהלך ולהקים נקודות התיישבות חדשות באזור. "ישנן משפחות, זוגות צעירים ונוער רב מכל רחבי הארץ שמעוניינים לעלות ולהתיישב ביישובים חדשים וחוות חקלאיות ברחבי הגליל", אמרה.

לדבריה, המטרה כעת היא לתרגם את הנכונות הזאת למהלך התיישבותי רחב: "זאת העת לעשות מהפכת התיישבות יהודית בגליל ולוודא שהאזור נשאר בידיים יהודיות".