שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הנחה הערב (חמישי) את בכירי משרד האוצר להקצות באופן מיידי את התקציב הדרוש להפעלת טיסות חילוץ, במטרה להשיב לישראל אלפי ישראלים שנותרו בדובאי ובמדינות נוספות במזרח בעקבות הפסקת הטיסות של חברת Fly Dubai.

על פי הערכות משרד האוצר, כ-10,000 ישראלים ממתינים בשלב זה לחזרתם ארצה. לצד הישראלים השוהים בדובאי, מדובר גם בנוסעים הנמצאים במדינות במזרח, ובהן הודו ותאילנד.

בהתאם להנחיית שר האוצר, התקציב יועמד לרשות משרד התחבורה בסכום שיידרש לצורך קיום טיסות החילוץ. ההנחיה כבר הועברה לגורמי המקצוע במשרד האוצר, ואלה מגבשים כעת את ההיערכות המקצועית הנדרשת כדי לאפשר את ביצועה באופן מיידי ואת השבת הישראלים לישראל.

המהלך מגיע בעקבות הפסקת הטיסות של Fly Dubai, שהותירה אלפי ישראלים ללא אפשרות לשוב ארצה באמצעות הטיסות שעליהן הסתמכו. במשרד האוצר מבקשים כעת לאפשר את הפעלת החלופה באמצעות הקצאת המימון הנדרש למשרד התחבורה.

סמוטריץ' התייחס גם לאירוע שהתרחש בטיסה ואמר: "אחרי שכולנו ראינו את הנס הגדול שהתרחש בטיסה בד בבד עם גבורתם של הנוסעים שבגבורה עילאית מנעו אסון נורא, כעת תפקידנו כמדינה הוא לוודא שכל אחינו יכולים להגיע לארצם במהירות ובבטחה".

שר האוצר הוסיף כי משרדו נערך למהלך ללא דיחוי והדגיש: "משרד האוצר נערך לכך באופן מיידי. לא משאירים אף ישראלי מאחור!"