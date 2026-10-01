תחקיר שפרסמה היום (חמישי) רשת CNN מפנה זרקור אל החיבור בין פעילותו המדינית של ג'ארד קושנר, חתנו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ואחד האנשים המרכזיים במגעים סביב רצועת עזה, לבין עסקיו הפרטיים והשקעותיו בישראל.

במוקד התחקיר נמצאת Affinity Partners, חברת ההשקעות שהקים קושנר ושבבעלותו, המחזיקה בנתח משמעותי מקבוצת הפניקס הישראלית. לפי התחקיר, Affinity היא כיום בעלת המניות הגדולה בהפניקס, עם אחזקה של כ-7.4%, ששווייה הוערך ביולי ביותר ממיליארד דולר.

CNN בחנה דיווחים פיננסיים פומביים בישראל ומצאה כי הפניקס השקיעה מאות מיליוני דולרים בחברות הקשורות לתעשיות הביטחוניות ולציוד המשמש את צה"ל. בין היתר מצביע התחקיר על השקעה של לפחות 265 מיליון דולר באלביט מערכות, לצד אחזקות בחברות נוספות המספקות מצלמות לרחפנים, רכיבים לפגזי ארטילריה, כלי שיט ורכיבים לכלים משוריינים.

חשוב להדגיש כי Affinity אינה מחזיקה ישירות באותן חברות ביטחוניות. הקשר עובר דרך אחזקתה בפניקס, שהיא שמנהלת את השקעותיה ומקבלת את החלטות ההשקעה.

לפי התחקיר, ההשקעה בהפניקס התבררה כרווחית במיוחד עבור קושנר. Affinity רכשה את אחזקתה הראשונית בחברה ב-2024 תמורת כ-128.5 מיליון דולר ובהמשך הגדילה אותה. ביולי השנה מכרה החברה כרבע מאחזקותיה בהפניקס ביותר מ-340 מיליון דולר, אך נותרה בעלת המניות הגדולה בחברה.

הנתונים מקבלים משמעות מיוחדת לנוכח תפקידו המדיני של קושנר. מאז שובו של טראמפ לבית הלבן הפך חתנו שוב לאחד האנשים המשפיעים במגעים האמריקניים במזרח התיכון. הוא היה מעורב במגעים מול ישראל ומדינות האזור ובתהליכים הנוגעים להפסקת האש ולשיקום עתידי של רצועת עזה.

אלא שבניגוד לכהונתו הראשונה של טראמפ, הפעם קושנר אינו עובד ממשל פדרלי מן המניין. הוא פועל בהתנדבות במסגרת שליחויותיו המדיניות, ולכן אינו כפוף לאותן דרישות גילוי פיננסי החלות על נושאי משרות ממשלתיות רשמיות. הנקודה הזאת עומדת במרכז השאלות האתיות שמעלה CNN.

עם זאת, CNN מדגישה כי לא מצאה ראיות לכך שפעילותו הדיפלומטית של קושנר השפיעה על החלטות ההשקעה של הפניקס, או שהשקעות הפניקס השפיעו על פעילותו המדינית.

עורך דינו של קושנר דחה בתוקף כל ניסיון לקשור בין הדברים. לדבריו, קושנר "מעולם לא השתתף ולא הנחה" את החלטות ההשקעה של הפניקס, ולא היה מעורב בהחלטות לרכוש, להחזיק או למכור מניות בתשע החברות שעליהן הצביעה CNN.

"כל רמיזה שלפיה הפעילות הדיפלומטית של ג'ארד השפיעה על השקעות הפניקס בחברות שאתם מזהים, או להפך, היא שקרית", מסר עורך הדין לרשת.

לדבריו, קושנר אמנם נהג לשוחח עם הנהלת הפניקס על החברה, על מגמות בשוק ועל הזדמנויות אסטרטגיות, אך תדירות המפגשים פחתה ככל שהעמיק את מעורבותו בפעילות ציבורית ודיפלומטית בהתנדבות.

מנגד, סינתיה בראון, היועצת הראשית לענייני אתיקה בארגון Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, אמרה ל-CNN כי השילוב בין תפקידו המדיני לבין האינטרסים העסקיים שלו מעורר שאלות של ניגוד עניינים אפשרי.

הסוגיה כבר הגיעה גם לקונגרס. חברי קונגרס דמוקרטים העלו בחודשים האחרונים שאלות בנוגע לפעילותה של Affinity וליחסיה העסקיים עם ממשלות וקרנות במזרח התיכון, ובכיר הדמוקרטים בוועדת המשפט של בית הנבחרים, ג'יימי רסקין, פנה לקושנר בדרישה לקבל מידע על פעילות החברה.

קושנר עצמו אינו מסתיר את תפיסתו שלפיה עסקים ודיפלומטיה במזרח התיכון יכולים דווקא להשתלב. בעבר טען כי יצירת אינטרסים כלכליים משותפים בין ישראלים לערבים יכולה לסייע בהפחתת העימותים ובקידום שלום.

התחקיר של CNN אינו קובע כי קושנר פעל בניגוד לחוק ואינו מציג ראיות לכך שהשתמש בתפקידו המדיני כדי לקדם את השקעותיו. הוא כן מציב במרכז הדיון מציאות יוצאת דופן: אחד המתווכים הבולטים ביותר בעיצוב עתידה של עזה הוא במקביל איש עסקים בעל אינטרס כלכלי משמעותי באחת הקבוצות הפיננסיות הגדולות בישראל.