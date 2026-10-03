הרב חיים ברוך על סמוטריץ' צילום: ללא

הרב חיים ברוך, ראש הישיבה הקדם־צבאית בברוכין, התייחס הערב במהלך אירוע "תורה נוער" לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', שנכח בקהל, והקדיש חלק מדבריו לפעילותו הציבורית.

עם הצגתו של סמוטריץ' פנה אליו הרב ואמר: "כיף גדול לראות". בהמשך שיבח הרב את פעילותו של שר האוצר בשנים האחרונות. לדבריו, לצד השינויים בתחום ההתיישבות והכלכלה, ישנה פעילות משמעותית גם בתחום החינוך.

"מפרסמים הרבה את המהפכה בהתיישבות", אמר. "למי שמכיר קצת את המספרים, לצד המהפכה הזאת יש את עולם הכלכלה, אבל עוד הרבה־הרבה יותר - זה עולם החינוך. זה עולם החינוך".

הרב הוסיף ושיבח את הישגיו של סמוטריץ' בכנסת ובממשלה: "באמת, אני לא מכיר מישהו בארבע השנים האחרונות בכנסת שיכול להתהדר בכל כך, כל כך הרבה הצלחות".

את דבריו חתם בהתייחסות למניעים שלדבריו עומדים מאחורי פעילותו של סמוטריץ': "והכול במסירות נפש ובשם שמיים".