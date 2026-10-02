משרד התחבורה הודיע לפנות בוקר (שישי) כי טיסות של חברות תעופה ישראליות יחלו להמריא מדובאי לנתב"ג במהלך היום, אך מועד יציאתן צפוי להתעכב בשל קשיים ארגוניים.

בהודעת משרד התחבורה נכתב: "בתום תיאום עם כלל הגורמים הרלוונטיים סוכם שטיסות של חברות התעופה הישראליות מדובאי לישראל יחלו מיום שישי (2.10), אך בשל צורך בהשלמת ההיערכות והתיאומים הנדרשים של גורמי הביטחון להפעלת הטיסות, צפוי עיכוב במועד יציאת טיסות ההשבה מדובאי".

במשרד הוסיפו כי הם "ממשיכים לפעול מול כלל הגורמים הרלוונטיים, בישראל ומחוצה לה, כדי לאפשר את ביצוע הטיסות בהקדם. על האזרחים השוהים בדובאי לעמוד בקשר עם חברות התעופה שבהן הוזמנו כרטיסי הטיסה, ולפעול על פי הנחיותיהן ועדכוניהן".

ההודעה נמסרה לאחר שבאיחוד האמירויות ביטלו ברגע האחרון את אישורי הנחיתה לטיסות החילוץ, מה שהוביל לניסיונות קדחתניים מצד מערכת הביטחון ורשות התעופה האזרחית לפתור את המשבר שנוצר.

על פי הערכות משרד האוצר, כ-10,000 אזרחים ישראלים מנסים לחזור כעת ארצה. מדובר הן בשוהים בדובאי והן בנוסעים שנתקעו במדינות שונות במזרח, בהן תאילנד והודו. המשבר התפתח בעקבות החלטת חברת "פליי דובאי" (Fly Dubai) להקפיא את טיסותיה לישראל, לאחר ניסיון חטיפת מטוס של החברה ביום רביעי.

על רקע זה, הנחה אתמול בערב (חמישי) שר האוצר בצלאל סמוטריץ' את בכירי משרדו להקצות באופן מיידי את כלל התקציב הנדרש עבור משרד התחבורה למימון טיסות החילוץ.

במשרד האוצר מגבשים כעת את ההיערכות המקצועית כדי לאפשר את העברת התקציבים ולהוציא את הטיסות לפועל ללא דיחוי.