תיעוד | עבודות שיקום בעזה - על הריסות עצמונה פורום "עוטף ישראל"

תיעוד שפרסם פורום 'עוטף ישראל' מציג את עבודת המדידות של הקבלנים המצריים בעזה לקראת תחילת הליך השיקום ברצועה באתר שנקרא 'רפיח הירוקה' ומוקם על הריסות היישוב עצמונה.

בפורום מציינים כי בסרטון, ניתן לראות את הכבישים והתשתיות, שהיו בשימוש תושבי היישוב שנחרב בשנת 2005.

תחילת השיקום מעידה על כך שמועצת השלום פועלת בשטח לשיקום עזה - למרות שחמאס טרם התפרק מנשקו ולא ברור כיצד פועלת המועצה או שלוחיה כדי לרסן את ארגון הטרור הרצחני.

בפורום הזהירו כי "הכנסת כוחות בינלאומיים לרצועת עזה מחזירה את חמאס לגדר ומגבילה את ישראל מלפעול ולהשיג את מטרת המלחמה מיטוט שלטון חמאס והסרת האיום על תושבי העוטף.

כל עוד חמאס שולט בעזה ולא מתפרק מנשקו, כל צעד לשיקום מסכן את תושבי העוטף, והאחריות על ממשלת ישראל שמאשרת את המהלך".