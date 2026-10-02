צה"ל ושב"כ חושפים הבוקר (שישי), לאחר חקר מודיעיני ממושך, כי מפקד חטיבת צפון הרצועה בזרוע הצבאית של חמאס, המחבל עז אלדין ביכ, שחוסל השבוע ברצועת עזה, פיקד על החזקתם של חטופים ישראלים במהלך המלחמה.

לפני שמונה למפקד החטיבה הצפונית במהלך מלחמת 'חרבות ברזל', אלדין ביכ מילא שורת תפקידים, בהם מפקד גדוד מערב ג'באליה, ומפקד מטה המודיעין הצבאי בחטיבה הצפונית.

במסגרת תפקידיו, קידם ומימן פיגועים רבים נגד אזרחי ישראל והיה ממקימי מערך הנוח'בה בצפון הרצועה. הוא גם נטל חלק פעיל במתקפה הרצחנית בעוטף עזה בשבעה באוקטובר.

לאורך המלחמה ומתוקף תפקידו כאחראי על מרחב צפון הרצועה, עז אלדין ביכ פיקד על החזקתם של חטופים רבים בשבי חמאס, בהם מיה שם, השאם אסייד, עמית בוסקילה הי"ד, אוריאל ברוך הי"ד, רב"ט ניק בייזר ז"ל, סמל רון שרמן ז"ל, אליה טולדנו ז"ל, שני לוק ז"ל, מישל ניסנבוים ז"ל, סמ"ר תמיר נמרודי ז"ל, יצחק גלרנטר ז"ל, איתן לוי ז"ל, חנן יבלונקה ז"ל, רון בנימין ז"ל ואוריון הרננדז ז"ל.

"חיסולו של המחבל עז אלדין ביכ מהווה סגירת מעגל חשובה עבור צה"ל ושב"כ שימשיכו לפעול בעוצמה נגד המחבלים שלקחו חלק בטבח 7 באוקטובר", נמסר בהודעה משותפת.