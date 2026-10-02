'חוואים בחזית' - סרטו של עזרי טובי

הם בנו חוות, עבדו את האדמה והקימו בהן את חייהם. ואז הגיעה המלחמה, והחזית נכנסה עמוק אל תוך המציאות שלהם.

סרט קצר חדש ומושקע של עזרי טובי מביא ארבעה סיפורים של בעלי חוות, שבמהלך המלחמה מצאו את עצמם מתמודדים במקביל עם שתי חזיתות: זו הצבאית וזו שנותרה מאחור, בחווה.

במרכז הסרט ניצבים ארבעה סיפורים שונים, שכל אחד מהם חושף זווית אחרת של החיבור בין החווה לבין המלחמה.

אחד מהם הוא סיפורם של נתן וגפן צוקרמן. השניים נמצאים בעיצומה של הקמת חווה חדשה, ובמקביל נתן משרת באופן פעיל כמפקד פלוגת צנחנים במילואים. כך, בזמן שהחווה החדשה הולכת ונבנית, שגרת החיים שלהם ממשיכה להתנהל גם לצד שירות המילואים בחזית.

סיפור נוסף הוא של חגי ואמונה ניסים. בזמן שאחיה של אמונה היה חטוף בעזה, בעלה חגי יצא להילחם ברצועה. בתוך המציאות המורכבת הזו נותרה אמונה בחווה וניהלה אותה לבדה, בעוד בני משפחתה נמצאים בלב המלחמה משני עבריה.

הסרט חוזר גם לסיפורו של אורוש רן, שהיה החלל השני שנקבר במהלך המלחמה בבית עלמין צבאי בחווה שבה גדל. במקרה שלו, המקום שבו צמח וחי הפך גם למקום שבו הובא למנוחות.

את התמונה משלימים האחים בצלאל וידידיה טליה. בבוקר 7 באוקטובר יצאו השניים מחוות טליה והגיעו להילחם בקיבוץ עין השלושה.

ארבעת הסיפורים מתחברים בסרט לפסיפס אחד של אנשים שהחווה היא חלק מרכזי מחייהם, אך עם פרוץ המלחמה מצאו את עצמם גם בלב המערכה הצבאית.

בין הקמת חווה חדשה לשירות כמ"פ במילואים, בין ניהול החווה לבד בזמן שהמשפחה נמצאת בתוך המלחמה, ובין יציאה מהחווה ישירות לקרב - הסרט מביא את סיפורם של מי שהמשיכו להחזיק בחווה גם כשהחזית קראה להם.