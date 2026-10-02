"בחיים לא הייתי בקוקפיט": יניב חיון הסתער על המפגע ומשך בהגאים

מפיק התוכנית הקנדית "תעופה בחקירה" אלכס בייסטרם, מגיב לתושייתו של הנוסע הישראלי, יניב חיון, סיפר כי השתמש במידע שראה בתוכנית התיעודית על אסונות התעופה, כשנכנס לתא הטייס בטיסת פליי דובאי וסייע להשיב את השליטה במטוס.

"לא האמנתי שצופה שלנו השתמש במה שראה אצלנו כדי להציל מטוס. אני מזמין אותו לבקר באתר הצילומים ולפגוש את צוות ההפקה", אמר בייסטרם בראיון בכאן רשת ב'.

חיון הוא אחד מארבעת הנוסעים הישראלים שסייעו לנטרל את טייס המשנה במהלך הטיסה מדובאי לישראל, שעתיד לקבל אות גבורה מנשיא המדינה לצד ד"ר שותא מוסאייב, צביקה מנס ואסף רג'ואן על פעולתו.

כשהמטוס צלל אל הקרקע, בתוך הכאוס, חיון סיפר כי נזכר במה שראה ב"תעופה בחקירה" ומשך בהגאים. כשראש הממשלה נתניהו שאל אותו כיצד ידע איך לפעול, הוא השיב: "אני רואה 'תעופה בחקירה', אדוני ראש הממשלה".

בריאיון איתו, אמר מפיק התוכנית כי "זו הפעם הראשונה שקראתי בחדשות שמישהו הצליח להשתלט על מטוס בגלל משהו שהוא ראה בתוכנית שלנו. המטוס היה כנראה כ־90 שניות מהפגיעה בקרקע. הוא היה תחת מתקפה, ובכל זאת הצליח לעשות את הדבר האחד שיכול היה להציל את המטוס, לפתוח את הדלת".

הסדרה הקנדית הוותיקה נמצאת כעת בעונתה ה־26, ואחרי יותר מ־20 שנה על המסך, בייסטרם כבר ראה כמעט כל סוג של כשל אפשרי: טעויות אנוש, תקלות טכניות, החלטות שגויות ושרשרת של אירועים שכל אחד מהם לבדו אולי לא היה גורם לאסון, אבל יחד הובילו אליו. "אנחנו קוראים לזה שרשרת התאונה", הוא אומר. המפיק מציין כי לאורך ההיסטוריה היו כמה מקרים שבהם טייסים פעלו בכוונה כדי להביא להתרסקות מטוס. לדבריו, מאות בני אדם, להערכתו בין 800 ל-900, נהרגו באירועים שבהם הייתה מעורבת פעולה מכוונת של טייס.

"בעקבות תקרית פליי דובאי יש לבחון מחדש גם את הליכי הסינון של טייסים, את הבדיקות החוזרות ואת הבדיקות הפסיכולוגיות שלהם, כדי לנסות לזהות מוקדם יותר מי שעלול להוות סכנה מכוונת", הוסיף המפיק.

לדבריו, החקירה של התקרית עצמה עשויה להימשך חודשים ואף שנה או יותר, עד שניתן יהיה להבין מה בדיוק התרחש בתא הטייס.

הוא הוסיף כי אם החקירה תעלה לקחים משמעותיים לבטיחות התעופה, ייתכן שהאירוע יהפוך בעתיד לפרק של "תעופה בחקירה".