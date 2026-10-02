מטוס קל התרסק סמוך לכפר קרע מד"א

אדם נהרג הבוקר (שישי) ואדם נוסף נפצע באורח בינוני בהתרסקות מטוס קל סמוך לכפר קרע שבוואדי ערה.

צוותי מד"א שהוזעקו לזירת ההתרסקות קבעו את מותו של אחד הפצועים. אדם נוסף חולץ כשהוא בהכרה וסובל מכוויות בגפיים, ולאחר טיפול ראשוני פונה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים רמב"ם.

שריפה פרצה בזירת ההתרסקות וכוחות החירום וההצלה פעלו במקום לחילוץ הלכודים ולטיפול בנפגעים.

פראמדיק מד"א איימן ארנאוט סיפר: "הגבר חולץ אלינו כשהוא במצב בינוני וסובל מכוויות בגפיים, הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ואנחנו מפנים אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים רמב"ם".

שוטרי תחנת עירון הוזעקו אף הם לזירה ופועלים לצד גורמי החירום וההצלה.