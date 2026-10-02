גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת ישר! עם איזנקוט, ביקר אתמול (חמישי) בגוש עציון, שם הציב במוקד דבריו את חובת השירות, חיזוק ההתיישבות והצורך בשינוי סדר העדיפויות הלאומי.

בהמשך היום השתתף בירושלים בלימוד תורה בליל הושענא רבה לזכרם ולעילוי נשמתם של ענר שפירא ז"ל, איל ברקוביץ' ז"ל וגל איזנקוט ז"ל.

שני האירועים, שהתקיימו במהלך אותו יום, נשאו אופי שונה. בגוש עציון עסק איזנקוט בסוגיות ציבוריות ולאומיות, דיבר על מערכת הבחירות, על הביטחון, על השירות בצה"ל ועל ההתיישבות וקרא לדור הצעיר לקחת חלק במשימות הלאומיות. בשעות הערב, בסוכת משפחת שפירא בירושלים, המוקד עבר לזיכרון ולהנצחה במסגרת ליל לימוד תורה לזכר שלושת הנופלים.

לסיור בגוש עציון הגיע איזנקוט יחד עם חברי נבחרת ישר! חילי טרופר, מתן כהנא ואלעזר שטרן, וכן עם יואב הורוביץ, שמוביל את תוכנית 100 הימים של המפלגה. במהלך הביקור נפגשו חברי המפלגה עם תושבים ושוחחו עמם על חובת השירות, חיזוק ההתיישבות והפריפריה ושינוי סדר העדיפויות הלאומי.

איזנקוט הקדיש חלק מרכזי מדבריו לסוגיית השירות, שאותה הציג כחלק בלתי נפרד מתפיסת הביטחון הלאומי. לדבריו, שאלת השירות אינה עומדת בפני עצמה, אלא קשורה ליכולתה של ישראל להגדיל את שורות הצבא, לחזק את הגבולות ולהפחית את העומס המוטל על מי שכבר משרתים.

"הבחירות האלו הן על הבחירה בין ציונות להשתמטות - זוהי ליבת הביטחון הלאומי שלנו", אמר איזנקוט במהלך היום בגוש עציון. "אין ביטחון בלי העברת חוק שירות ממלכתי שידאג שמגדילים את שורות הצבא, מחזקים את הגבולות ומקלים את הנטל על המשרתים. רבים מהם גרים פה".

בהמשך דבריו קשר איזנקוט בין סוגיית השירות לבין סדר העדיפויות שאותו, לדבריו, צריכה הנהגת המדינה לאמץ. "אני מחויב להביא הנהגה שמקדשת את האינטרס הביטחוני ועושה אך ורק מה שנכון למדינה", אמר.

לצד סוגיית השירות והביטחון, איזנקוט הקדיש חלק משמעותי מדבריו גם להתיישבות. במהלך הביקור בגוש עציון הוא ביקש להציג את ההתיישבות, לצד הביטחון והחקלאות, לא כפרק היסטורי במפעל הציוני אלא כמשימה שאמורה להמשיך ולעמוד בפני הדור הצעיר גם בעתיד.

"הקריאה לדור הצעיר, שהאתוס של הציונות, ההתיישבות, הביטחון והחקלאות, הוא לא נחלת העבר, הוא נחלת העתיד", אמר. בהמשך הציג קריאה מפורשת לצעירים להתיישב באזורי הארץ השונים - מהדרום והצפון ועד יהודה ושומרון - תוך שהוא מדגיש כי הדבר צריך להיעשות בהתאם לאינטרסים הלאומיים של ישראל ובמסגרת החוק. "נקרא לצעירים להתיישב בדרום, בצפון, ביהודה ושומרון, ובכל מקום שהוא על פי מפת האינטרסים הלאומיים של ישראל ועל פי חוק", אמר.

הדברים בגוש עציון חיברו אפוא בין כמה מהנושאים שאיזנקוט ביקש להציב במוקד: הרחבת מעגל השירות, חיזוק הצבא והגבולות, הקלה על המשרתים וחיזוק ההתיישבות והפריפריה. המסר שהציג בפני התושבים ביקש לקשור בין ביטחון, שירות והתיישבות לבין תפיסה רחבה יותר של אחריות לאומית ושל תפקידו של הדור הצעיר.

איזנקוט עם הרב יואל בן נון צילום: ישר

לאחר הביקור בגוש עציון קיבל היום אופי אחר. בשעות הערב נערך בסוכת משפחת שפירא בירושלים לימוד תורה בליל הושענא רבה לזכרם ולעילוי נשמתם של ענר שפירא ז"ל, איל ברקוביץ' ז"ל וגל איזנקוט ז"ל.

האירוע בירושלים התמקד בזיכרונם של השלושה ובמפגש בין לימוד התורה, הזיכרון האישי וההנצחה המשותפת. משפחות, חברים ואנשים שהכירו את הנופלים התכנסו יחד ללימוד שנועד לשאת את זכרם ולהמשיך את סיפורם.

את לימוד התורה העביר הרב בני לאו. באירוע נכחו גם הרב יונתן רייס, חילי טרופר, שאול מרידור, ענבר הרוש גיטי, אליסף פרץ ואורית פרקש הכהן, לצד חבריהם לצוות של ענר, איל וגל.

הרב בני לאו, שהוביל את הלימוד, שילב בדבריו התייחסות למשמעותו של הזיכרון היהודי ולמקום שתופס לימוד התורה בשימור זכרם של הנופלים. הלימוד עסק גם בכוחו של הזיכרון לא רק לשמר את סיפורם של מי שאינם, אלא להמשיך לשאת את מורשתם. סביב לימוד התורה התכנסו המשתתפים מתוך תחושת מחויבות לזכור, להנציח ולהמשיך לשאת את סיפורם של ענר שפירא, איל ברקוביץ' וגל איזנקוט.