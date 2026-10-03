יהודי קליפורניה יזכו להכרה רשמית גם בטפסים הממשלתיים: מושל המדינה, גווין ניוסם, חתם על חוק תקדימי ההופך את קליפורניה לראשונה בארצות הברית המכירה בזהות היהודית כקבוצה אתנית.

המהלך, שנוסח על ידי סנאטור המדינה הנרי סטרן, קובע כי מסמכים רשמיים - החל מטפסי אבטלה וכלה בדיווחים על פשעי שנאה - יעודכנו כך שיכללו את הסיווג האתני הייחודי לצד כחמישים קבוצות נוספות שכבר זוכות להכרה דומה.

הצורך בשינוי נולד מתוך רצון הממשל לשפר דרמטית את איסוף הנתונים סביב תקריות אנטישמיות, ולתת ביטוי אמיתי לזהותם של יהודים רבים, ובהם חילונים, הרואים ביהדותם שיוך היסטורי ותרבותי ולא רק הגדרה דתית.

דייוויד בוקרסלי, מנכ"ל ארגון "קליפורניה היהודית" שהוביל את היוזמה יחד עם עשרות ארגונים, הסביר כי מדובר בתיקון היסטורי.

לדבריו, מאז תקופת השואה והחשש מתורת הגזע הנאצית, נמנעו הנהגות יהודיות באמריקה מדרישת סיווג אתני מתוך זהירות, מה שהוביל בפועל להדרת הקהילה ממאגרי מידע ממשלתיים קריטיים. כעת, למשרדי הממשלה ניתנה ארכה של שנתיים להטמעה מלאה של השינויים במערכות.

מלבד ההכרה האתנית, אישר המושל ניוסם חבילה מקיפה של חמישה חוקים נוספים שייכנסו לתוקף בתחילת השנה האזרחית הבאה ומיועדים להדק את ההגנה על הקהילה.

בין היתר, נאסר בחוק להתקרב ללא הסכמה לשערי בתי כנסת במטרה להטריד מתפללים, הורחבו התקציבים הממשלתיים לאבטחת מוסדות קהילתיים, נאסר פרסום חומרי הסתה במדריכי בוחרים, ועוגנה בחוק זכותם של תלמידים להיעדר ממוסדות הלימוד בחגי ישראל מבלי שהדבר יפגע בציוניהם.