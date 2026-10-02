הרב שמואל דוד, הרב הראשי לעפולה, קורא שלא לתת לשגרה ולחלוף הזמן לדחוק את חללי מערכות ישראל מן הזיכרון, ומבקש להמשיך ולהעלות את זכרם בתפילה.

"מזכיר שלא נשכח לעשות אשכבה לחללי מערכות ישראל, ובפרט לחללי המלחמה האחרונה שטרם הסתיימה", אומר הרב דוד.

לצד הקריאה פרסם הרב נוסח אשכבה מיוחד, המבקש לתת מקום בתפילה לכלל הנופלים - אזרחים ואנשי כוחות הביטחון וההצלה.

"המרחם על כל בריותיו, הוא יחוס ויחמול וירחם על נפשות הנשמות הקדושות שמסרו נפשם על קדושת השם ועל קדושת העם והארץ", נאמר בפתח התפילה.

בהמשך מונה האשכבה את הנופלים שזכרם נכלל בתפילה: "אזרחים, חיילים ומפקדים בצבא ההגנה לישראל, במשטרה ובמשמר הגבול, ובכל כוחות ההצלה, המודיעין והבטחון".

הרב מבקש בתפילתו כי הנופלים יזכו למנוחה ולשלום: "מלך מלכי המלכים ברחמיו ירחם עליהם, ויחוס ויחמול עליהם, ויסתירם בצל כנפיו ובסתר אהלו, לחזות בנעם ה' ולבקר בהיכלו". בהמשך נאמר: "וילווה אליהם השלום, ועל משכבם יבוא שלום".

את נוסח האשכבה חותמת תפילה המחברת בין זכר הנופלים לבין כלל ישראל: "בגן עדן תהא מנוחתם, ותעמוד לכל ישראל זכותם, ויעמדו לגורלם לקץ הימין, ונאמר אמן".