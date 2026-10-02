תקיעה ביריחו צילום: ללא

קול החצוצרות נשמע הבוקר (שישי) ביריחו - והחזיר לרגע את הנוכחים אל הסיפור המקראי המזוהה כל כך עם העיר העתיקה.

בשעות הבוקר המוקדמות הגיעו הרב יוסי פלאי ומתפללים נוספים לבית הכנסת העתיק "שלום על ישראל" ביריחו. בין קירותיו של האתר העתיק, שבמרכז רצפת הפסיפס שלו מופיעים מנורת שבעת הקנים והכיתוב "שלום על ישראל", התקיימה תפילת ותיקין בהובלת הרב פלאי.

בתפילה השתתפו בין היתר הרב מנחם פליקס, מראשי גוש אמונים, ד"ר חגי בן ארצי וארנה קובוס.

אלא שהפעם לא רק קולות התפילה נשמעו במקום. במהלך הביקור תקעו הרב פלאי ומתפללים נוספים בחצוצרות - מחזה שקיבל משמעות מיוחדת דווקא ביריחו.

קשה היה להתעלם מההדהוד המקראי: יריחו מזוהה עם סיפור כיבוש העיר בימי יהושע בן נון, שבו תופסות החצוצרות מקום מרכזי. אלפי שנים לאחר הסיפור המקראי, נשמע הבוקר שוב קולן בעיר - הפעם מתוך ביקור ותפילה בבית הכנסת העתיק "שלום על ישראל".