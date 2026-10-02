המעמד המרכזי והמסורתי של "הקבלת פני רבו" לרבני הציונות הדתית התקיים השבוע בבנייני האומה בירושלים, זו השנה ה-13.

האירוע נפתח בהתוועדות עם הרב שמואל אליהו, בהנחיית הרב אייל יעקובוביץ. במהלך המעמד תועדו שניים מבכירי רבני הציונות הדתית, הרב זלמן מלמד והרב יעקב שפירא, כשהם משוחחים זה עם זה.

הרב זלמן מלמד והרב יעקב שפירא צילום: שמוליק קורלנסקי

מי שמקפיד לאורך חג הסוכות שלא לאכול ואף לא לשתות מחוץ לסוכה מכיר היטב את האתגר שמתעורר כאשר נמצאים שעות ארוכות בדרכים.

הרב יוסף אלנקווה, לשעבר רב אזורי חבל עזה, מצא פתרון יצירתי במיוחד: סוכה ניידת בתוך הרכב. כך היא נוסעת איתו ממקום למקום ומאפשרת לו להמשיך במנהג שעליו הוא מקפיד מאז ילדותו.

צפו: הרב הפך את רכבו לסוכה ניידת

בישיבת ההסדר אשקלון, בראשות הרב אביהוא פישפדר, חגגו בני הישיבה את שמחת בית השואבה. התלמידים התכנסו יחד לריקודים ולשמחת החג שמילאה את בית המדרש.

ישיבת ההסדר באשקלון חוגגים צילום: ללא

גם בישיבת שבי שומרון נערכה שמחת בית השואבה, בהשתתפות ראש הישיבה הרב יהושע שמידט. בני הישיבה התכנסו לריקודים ולשמחה משותפת במסגרת אירועי חג הסוכות.

ישיבת שבי שומרון צילום: ללא

לראשונה לאחר 26 שנים מאז שננטש קבר יוסף, ערכה ישיבת עוד יוסף חי תפילת חג והושענות בבית המדרש של הישיבה בציון קבר יוסף הצדיק בשכם. בתיעוד מהמקום נראה ראש ישיבת עוד יוסף חי, הרב יוסף אליצור, במהלך ההושענות בבית המדרש.

הרב יוסף אליצור בבית המדרש צילום: ללא קרדיט

יותר מאלף בנות השתתפו בליל הושענא רבה של תנועת אריאל. הרבנית רחל בזק פנתה אליהן במהלך האירוע ואמרה: "אתן המנהיגות של הדור הבא".

הרבנית רחל בזק ללא קרדיט

גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נשא דברים בפני הנערות שהשתתפו בליל הושענא רבה של תנועת הנוער אריאל. "אסור להתבלבל מכל מיני רעשי רקע של תקשורת וגורמים שוליים שמנסים ליצור סכסוך. עם ישראל רוצה, צמא ואוהב. לכו לפגוש את עם ישראל. תפתחו דוכנים, דברו יהדות!", אמר.

סמוטריץ' מול אלף נערות בליל הושענא רבה ללא קרדיט

בוגרי ישיבת בני עקיבא קרית הרצוג נפגשו לשמחת בית השואבה בסוכתו של ראש הישיבה, הרב יעקב גיטלמן. הבוגרים התכנסו מחדש סביב שמחת החג והמסורת של שמחת בית השואבה.

שמחת בית השואבה בקריית הרצוג צילום: ללא

מפגש מיוחד ומרגש התקיים השבוע ל"ילדי קיבוץ חפץ חיים". חברי קבוצה מספר 4, שלמדו, גדלו והתגוררו יחד במשך שנים ב"בית הילדים" של הקיבוץ הדתי, נפגשו בסוכתה של אסתר הורן-טנא בבני ברק.

בין המשתתפים היו שולה ופול וילפהיימר, הוריו של הרב אריאל ברקאי, ראש ישיבת ההסדר בקריית שמונה; אורה ואלי כהנא, הוריו של השר לשעבר ומועמד מפלגת ישר מתן כהנא; אסתר הורן טנא; פנינה ומומי אופנהיימר; יהודה ויפה קידר; ואנשי העסקים יגאל וסוזי יערי, שעלו ארצה לא מזמן, לצד משתתפים נוספים. במהלך המפגש העלו החברים זיכרונות משנותיהם המשותפות בקיבוץ.

המפגש בסוכה צילום: ללא קרדיט

איש התקשורת גיא מרוז הפתיע כשהגיע ל"סוכת השלום" של יו"ר ועדת העבודה והרווחה, ח"כ מיכל וולדיגר. במקום פגש גם את שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

מרוז וסמוטריץ' בסוכה צילום: ללא קרדיט

הרב גד רווח, רבה של מצפה רמון, הגיע להקבלת פני רבו אצל הרב יעקב שפירא. במהלך המפגש שוחחו השניים על האתרוג התימני.

הרב גד רווח אצל הרב שפירא צילום: ללא קרדיט

שיעורי חג נערכו גם בסוכת העיר בבית אל. המרא דאתרא, הרב אריאל בראלי, מסר שיעור שעסק בפסיקה באמצעות AI.

הרב אריאל בראלי בשיעור צילום: ללא קרדיט

סגירת מעגל מרגשת נרשמה השבוע כאשר אורן מס, אחיינו של מפקד שיירת הל"ה המיתולוגי סרן דני מס הי"ד, הצטרף לסיור של בית ספר שדה כפר עציון בעקבות השיירה.

אורן צעד עם המטיילים לאורך המסלול ההיסטורי ושיתף אותם בסיפורים על מורשתו ורוחו של דודו, תוך שהוא מעניק לסיפור הגבורה של תש"ח זווית משפחתית ואישית.

אורן מס בסיור ללא קרדיט

ובחול המועד סוכות עלתה השחקנית החרדית שלומה רבקה לוין, יחד עם בניהו הר שמש, שניהם ממפלגת "אורות השחר", לציון קבר אלעזר הכהן בן אהרן בעוורתא. לאחר שנים שבהן המקום סבל מהזנחה ומחילול, הקמת חווה באזור ופתיחת הגישה אפשרו לשוב ולפקוד את הציון.