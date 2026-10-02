יועצו של נשיא איחוד האמירויות, אנואר גרגאש, הגדיר היום (שישי) לראשונה את ניסיון ריסוק טיסת פליי דובאי כ"פעולת טרור", יממה לאחר שהחקירה הועברה לאבו דאבי ובמקביל לעדותו הראשונה של קברניט המטוס, סמית מאצ'צ'אר, ממיטתו בבית החולים.

גרגאש התייחס ברשת X לשיחה שקיים הקברניט עם ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי, ושיבח את תפקודו במהלך האירוע. "הטייס של חברת פליי דובאי ראוי להערכה מלאה", כתב. "מול פעולת טרור מסוכנת ואסון אפשרי, הוא גילם את המשמעות האמיתית של אומץ ואחריות. המקצועיות והיושרה המוסרית שהפגין בנסיבות המאתגרות ביותר הופכות אותו לגיבור של ממש".

בהמשך הוסיף יועצו של נשיא האמירויות: "תוך הימנעות מפרשנויות או מקידום תיאוריות קונספירציה, ערנות וזהירות נותרות חיוניות בהתמודדות עם סכנות הקיצוניות והטרור".

ההתבטאות היא הפעם הראשונה שבה גורם רשמי באמירויות מגדיר את המעשה כפעולת טרור. בישראל היו גורמים שנזהרו עד כה מהגדרה כזו, בהם ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעוד שר הביטחון ישראל כ"ץ קבע כבר ביום רביעי בערב כי "האירוע החמור במטוס היה ניסיון פיגוע ג'יהאדיסטי".

הדברים נאמרים בשעה שהחקירה מתמקדת באיחוד האמירויות. הקברניט ההודי וטייס המשנה העומאני הועברו למדינה שממנה המריאה הטיסה לישראל. ישראל ביקשה להיות מעורבת כמשקיפה בחקירת הטייס בסעודיה ובאיחוד האמירויות, אך סעודיה לא נענתה לבקשה.

לאחר שטייס המשנה הועבר לאמירויות, בישראל מקווים כי היחסים עם אבו דאבי ושיתוף הפעולה בין המדינות יאפשרו מעורבות ישראלית גדולה ככל האפשר בחקירה, גם אם במעמד של משקיפה.

בתוך כך, הקברניט מאצ'צ'אר הופיע היום לראשונה מאז האירוע ושחזר ממיטתו בבית החולים את הרגעים שבהם הבין כי המטוס צונח.

"היו לי כל כך הרבה פציעות, שנפלתי", סיפר בשיחה עם מודי. "אני קפטן כבר 11 שנה. אני יודע, גם כשעיניי סגורות, מה קורה במטוס. כשנפלתי, הרגשתי שהמטוס צונח - וידעתי שאלה השניות האחרונות".

למרות פציעותיו, סיפר הקברניט כי ניסה להגיע לדלת תא הטייס. "ניסיתי לזחול. פתחתי את הדלת - וכל השאר הגיע מיד לאחר מכן".

לדבריו, באותו רגע הבין כי חייהם של כל הנוסעים תלויים בפעולות שייעשו בתוך שניות. "הבנתי שאם לא אציג אומץ, 170 נוסעים יאבדו את חייהם".

הקברניט התייחס גם לטיפול שקיבל לאחר האירוע ושיבח את הצוותים בסעודיה ובאיחוד האמירויות. "אנשים בסעודיה ופה, באמירויות, טיפלו בי, ולא יכולתי לקבל טיפול טוב יותר ותשומת לב רפואית טובה מזו", אמר.

ראש ממשלת הודו שיבח את תפקודו של הקברניט ואמר לו כי המדינה כולה מתפללת לשלומו. "האומץ שלך, קור הרוח והשלווה שהפגנת הצילו חיים רבים", אמר מודי. "המדינה יכולה לומר בגאווה שההודים לא אנשים שנוטלים חיים - אלא אנשים שנכונים לסכן את חייהם כדי להציל אחרים". מאצ'צ'אר השיב למודי בהתרגשות ובדמעות: "אתה האליל שלי. מעולם לא חשבתי שתהיה לי ההזדמנות לדבר איתך".