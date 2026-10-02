חרפה בגליל: תלש דגל ישראל, והציב שלט נגד ״ממשלת המחדל״.

אזרח ישראלי תועד היום (שישי) כשהוא תולש דגל ישראל שתלו פעילי הציונות הדתית בסמוך למג'ד אל-כרום שבגליל, צועד איתו לרכבו, מניח אותו על הקרקע - ותולה במקומו דגל מחאה נגד "ממשלת המחדל".

את התיעוד מציגים פעילי מפלגת הציונות הדתית, שהגיעו למקום לתלות מחדש מאות דגלים על כבישי הגליל, זאת לאחר ש1,000 דגלים קודמים שניתלו על ידיהם בכבישי הגליל ובסמוך למג'ד אל-כרום הוסרו.

במפלגה הודיעו כי בכוונתם להרחיב את פרוייקט הצבת דגלי ישראל בכבישי הגליל, זאת לדבריהם "כהיערכות להעתקת מהפכת ההתיישבות מיהודה ושומרון לנגב ולגליל". לדבריהם, "זו משימה קריטית לעתידה של מדינת ישראל, והציונות הדתית תבצע אותה כתכנית עבודה בקדנציה הבאה".