ד"ר שוטה מוסייב, שסייע לטייס במהלך האירוע החריג בטיסה מדובאי לישראל, הגיע היום (שישי) עם בני משפחתו לבית הכנסת חב"ד בשכונת נחלת יהודה החדשה בראשון לציון, שם בירך הגומל.

המעמד נערך בהושענא רבה, בסמוך לספר התורה ובהשתתפות רב הקהילה, הרב מנדי חדד, ומתפללי בית הכנסת.

הרב חדד בירך את מוסייב ובני משפחתו בבריאות ובשמירה, וכן נשא ברכה לשלומו של עם ישראל.

לאחר ברכת הגומל נערך במקום מעמד הודיה בהשתתפות בני המשפחה וחברי הקהילה, שבסיומו רקדו המשתתפים יחד.

בתוך כך ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם סרטון לקראת ערב החג, ובו התייחס לחקירת הטייס המחבל מטיסת פליי דובאי. רה"מ אמר כי טייס המשנה עבר הקצנה איסלמיסטית, וכי כעת נבדק אם הוא נשלח לטיסה מטעם גורמים זרים. "הוא בא לרסק את המטוס על נוסעיו. מי ששלח אותו ישלם מחיר כבד מאוד", אמר.

מוקדם יותר התייחס יועצו של נשיא האמירויות, ד"ר אנוור גרגאש, לטיסת פליי דובאי והגדיר אותה כ"אירוע טרור מסוכן והרה אסון". זו ההתייחסות הראשונה של בכיר באמירויות לניסיון הפיגוע.

גרגאש התייחס גם לטייס ההודי סמיט מאצ'האר ואמר: "כל הכבוד לטייס ההודי שבגופו סיכל פעולת טרור. מקצועיותו וחוש המוסר שלו בנסיבות הכי קשות הופעות אותו לגיבור בשר ודם".