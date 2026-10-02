ראש הממשלה בנימין נתניהו: ״ככל שהזמן עובר התמונה מתבהרת״

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (שישי) לחקירת ניסיון הפיגוע טיסת פליי דובאי ורמז כי ייתכן וטייס המשנה העומאני נשלח על ידי גורם כלשהו.

"ככל שהזמן עובר, התמונה מתבהרת. יניב וחבריו הגיבורים מנוע אסון מהסוג של ה-11 בספטמבר", אמר נתניהו. "המפגע עבר הקצנה איסלאמיסטית, הוא בא לרסק את המטוס על נוסף, אנחנו מבררים עכשיו בחקירה, האם הוא נשלח, ומי ששלח אותו ישלם מחיר כבד מאוד".

מוקדם יותר היום, יועצו של נשיא איחוד האמירויות, אנואר גרגאש, כינה את הניסיון לרסק את טיסת פליי דובאי ביום רביעי האחרון "פעולת טרור". מדובר בפעם הראשונה שבה מגדירים באמירויות באופן רשמי את המעשה כטרור, בשעה שהחקירה מתנהלת שם.

גרגאש כתב את הדברים בחשבונו ברשת החברתית X, כשהתייחס לדבריו של הטייס הגיבור סמית מאצ'צ'אר בשיחה עם ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי הבוקר: "הטייס של חברת פליי דובאי ראוי להערכה מלאה. ​​מול פעולת טרור מסוכנת ואסון אפשרי, הוא גילם את המשמעות האמיתית של אומץ ואחריות. המקצועיות והיושרה המוסרית שהפגין בנסיבות המאתגרות ביותר הופכות אותו לגיבור של ממש". אחר כך הוסיף: "תוך הימנעות מפרשנויות או מקידום תיאוריות קונספירציה, ערנות וזהירות נותרות חיוניות בהתמודדות עם סכנות הקיצוניות והטרור".