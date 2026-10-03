צה"ל ניסה לפנות בוקר לחסל את עלי אל-עמודי, מבכירי חמאס ברצועת עזה ומי שמעמדו בארגון התחזק משמעותית מאז חיסול יחיא סינוואר ובכירים נוספים במהלך המלחמה - כך דווח בכלי תקשורת ערביים.

התקיפה התרחשה בבניין במערב העיר עזה, שלוש שנים בדיוק לאחר טבח 7 באוקטובר, אולם לפי דיווחים שהגיעו מחמאס עדיין קיים ספק אם אל-עמודי נהרג.

הפלסטינים דיווחו כי חמישה בני אדם, בהם ארבע נשים, נהרגו בתקיפת חיל האוויר בבניין. פצועים נוספים פונו לבתי החולים, וצוותי ההצלה המשיכו בחיפושים אחר נפגעים שנלכדו מתחת להריסות.

העיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט" ציטט שלושה מקורות בחמאס שהטילו ספק בכך שאל-עמודי חוסל. אחד המקורות העריך כי הבכיר אכן שהה במקום שהותקף, אך ייתכן ששרד.

אל-עמודי אינו נושא באופן רשמי בתואר מנהיג חמאס ברצועה, אך הוא נמנה עם הדמויות הבכירות ביותר כיום בהנהגת הארגון בעזה. בשנה האחרונה הפך לדמות מרכזית בניהול ענייני חמאס ברצועה, וכעת הוא מתמודד מול נזאר עוודאללה על ראשות הלשכה המדינית של התנועה ברצועה. בשל מעמדו והתחזקותו לאחר חיסול צמרת חמאס, הוא נתפס בעיני רבים כ"יורש" של סינוואר בהנהגת הארגון בעזה.

ניסיון החיסול מגיע על רקע שורת תקיפות נגד בכירים בחמאס בשבועות האחרונים. ביום שלישי האחרון חוסל עז א-דין ביכ, מח"ט צפון הרצועה של חמאס, בתקיפת דירה בעיר עזה. ביום רביעי בשבוע שקדם לכך חוסל מוחמד אבו עלואן, מנהל מחלקת הכספים של חמאס, שלאורך המלחמה הצליח להעביר יותר ממיליארד שקלים למימון פעילות הארגון בעזה. כשבוע וחצי קודם לכן חוסל בתקיפת כטב"ם נאיל אבו עביד, מפקד חטיבת רפיח בחמאס.

במקביל, ברקע פעילות הכוחות ברצועה קיים מידע מודיעיני על אפשרות שחמאס ינסה לבצע חטיפת חייל בגזרת עזה בתקופה הקרובה. בעקבות המידע הועלתה רמת הכוננות של כוחות צה"ל הפועלים באזור.

אל-עמודי, חבר הלשכה המדינית של חמאס, היה לפני המלחמה אחראי על מחלקת ההסברה והתקשורת של הארגון. הוא נולד ברצועת עזה וחי בחאן יונס, ובעבר היה קשור לרצח רכז השב"כ נועם כהן.

בשנת 1994 נעצר אל-עמודי בידי כוח של יחידת דובדבן בכפר אבו דיס שממזרח לירושלים. בזמן ששותפיו ניהלו לחימה מול הכוח שהקיף את הבית, אל-עמודי יצא ממנו בידיים מורמות ונפצע באורח קל בתקרית. בהמשך נידון למאסר עולם.

ב-2011 הוא שוחרר במסגרת עסקת שליט, יחד עם יחיא סינוואר ויותר מאלף מחבלים. ההיכרות בין השניים החלה בתקופת מאסרם בישראל ונמשכה גם לאחר שחרורם. הקשר עם סינוואר הפך בהמשך לאחד המאפיינים הבולטים בדרכו של אל-עמודי בצמרת חמאס.

כאשר סינוואר כיהן כראש הלשכה המדינית של חמאס ברצועה בשנים 2017-2021, שימש אל-עמודי כמנהל לשכתו. ב-2021 נבחר בעצמו ללשכה המדינית של הארגון, ובאותה שנה מונה לעמוד בראש מחלקת ההסברה של חמאס.

במסגרת תפקידו היה אל-עמודי מעורב בגיבוש אסטרטגיית התקשורת והמסרים של הארגון וכן בתיאום בין הדרג המדיני למערכים המבצעיים. מעמדו התחזק לאחר חיסול סינוואר באוקטובר 2024, ובמקביל לחיסולם של בכירים נוספים בהנהגת חמאס ברצועה.

לפי דיווחים, בתקופה שלאחר חיסול סינוואר קיבל אל-עמודי לידיו את ניהול ענייני הלשכה המדינית של חמאס ברצועה והפך לאחת הדמויות המרכזיות בניהול הארגון בשטח. שמו נקשר גם לשינויים ארגוניים ולמינויים במנגנוני חמאס בעזה. חלק מהמהלכים הללו עוררו, לפי הדיווחים, מחלוקת בקרב בכירים בארגון, ואף הועלו טענות בתוך חמאס בנוגע לאופן שבו קיבל לידיו את סמכויותיו.

במקביל להתחזקותו מתנהלים בחמאס הליכים לבחירת ראש הלשכה המדינית של התנועה ברצועה. אל-עמודי מתמודד על התפקיד מול נזאר עוודאללה. הסיבוב הראשון הסתיים ללא הכרעה, וסיבוב ההכרעה הוקפא לאחר שעוודאללה הגיש ערעור על חלק מההליכים.

מקורות שצוטטו ב"אל-ערביה" וב"אל-חדת'" טענו כי חאלד משעל וזאהר ג'בארין תומכים בעוודאללה, בעוד שאל-עמודי זוכה לתמיכתו של חליל אל-חיה, ראש הלשכה המדינית של חמאס. מנגד, ב"א-שרק אל-אווסט" דווח כי לא ידוע בוודאות אם אל-חיה אכן תומך באחד משני המועמדים.

למרות קשריו ארוכי השנים עם סינוואר ומעורבותו בניהול חמאס ברצועה, אל-עמודי אינו מזוהה כמפקד הזרוע הצבאית של הארגון. מעמדו הוא בדרג המדיני-ארגוני, והשפעתו גדלה בעקבות חיסולם של בכירים רבים בצמרת חמאס במהלך המלחמה. נכון לדיווחים שפורסמו לאחר התקיפה, בחמאס עדיין לא אישרו כי נהרג, ומקורות בארגון העלו את האפשרות שנכח בבניין שהותקף אך שרד.