המאם אל-המאמי, אזרח עומאן שעבד בעבר ב"עומאן אייר" וב"רויאל אייר מרוק", הוא טייס המשנה החשוד שדקר את קברניט טיסת "פליי דובאי" לישראל וניסה להשתלט על המטוס ולרסק אותו בשטח ישראל.

זהותו נחשפה הלילה בכלי תקשורת בארצות הברית, לצד פרטים חדשים על עברו המקצועי, החשדות להקצנה ועל פעילות ברשתות החברתיות שנקשרה לשמו.

לפי רשת ABC, אל-המאמי הודה בחקירתו כי התכוון לרסק את המטוס בישראל. גורמים המעורים בפרטי החקירה מסרו כי הוא משתף פעולה עם החוקרים באיחוד האמירויות. לפי הדיווחים, גם ישראל צפויה לקחת חלק בחקירה.

פרטים שנחשפו על עברו מעלים שאלות בנוגע לנסיבות שבהן התקבל לעבודה ב"פליי דובאי". ב"וול סטריט ג'ורנל" דווח כי עבודתו הקודמת כטייס ב"עומאן אייר" הופסקה בעקבות חשדות להקצנה. לפי ABC, כבר ב-2024, כאשר שימש טייס משנה בחברה, נמצאו ברשותו "חומרים קיצוניים". בעקבות זאת נמנע ממנו להמשיך לטוס, אך הוא נשאר בחברה בתפקיד מנהלתי.

בשלב זה לא ברור אם המידע והחשדות שנאספו בעניינו הועברו בהמשך לחברות התעופה האחרות שבהן הועסק, ובהן "רויאל אייר מרוק" ו"פליי דובאי".

גם CNN דיווחה, בהסתמך על שלושה גורמים ובהם גורם ישראלי, כי החשוד הוא אל-המאמי. לפי הרשת, הוא נולד באיחוד האמירויות לאב עומאני ולאם סורית, מחזיק באזרחות עומאנית ואף התגורר בחלק מחייו באמירויות.

חשבון לינקדאין הנושא את שמו מציג מסלול מקצועי שעבר בכמה חברות תעופה. לפי הפרטים המופיעים בו, אל-המאמי עבד ב"עומאן אייר" במשך שבע שנים ועזב את חברת התעופה הלאומית של עומאן בפברואר 2025. ביוני אותה שנה הצטרף ל"רויאל אייר מרוק", שם עבד כחצי שנה עד ינואר 2026. עבודתו ב"פליי דובאי", שאליה הצטרף רק השנה, אינה מצוינת בפרופיל.

לפי דיווח ברשת הסעודית "אל-ערביה", אל-המאמי עבר תהליך של הקצנה בעת ששהה בסוריה. ברשת דווח כי בילה חלק ניכר מזמנו מחוץ לעומאן, ובמיוחד בסוריה. מקור שצוטט בדיווח טען כי הרשויות בעומאן הבינו שהוא מחזיק ברעיונות קיצוניים וכי שהותו בסוריה הייתה קשורה גם לכך שאמו סורית. לפי אותו דיווח, ייתכן שבתקופה זו הושפע מרעיונות של קבוצות רדיקליות.

פרטים נוספים התגלו בעקבות פעילות חריגה בחשבון הלינקדאין המיוחס לאל-המאמי. לפי CNN, בחשבון פורסמו שני פוסטים בלבד - ושניהם עלו ביום רביעי, כתשע שעות לאחר ניסיון הפיגוע. ברשת הדגישו כי לא ידוע מי פרסם אותם והעלו אפשרות שהפרסום תוכנן מראש.

אחד הפוסטים כלל סדרת סרטונים שצולמו מתאי טייס של מטוסי בואינג 737 MAX - אותו דגם של מטוס "פליי דובאי" שבו התרחש ניסיון הפיגוע. באחד הסרטונים, שצולם לפי CNN בנמל התעופה הבינלאומי בדובאי, נראה הצלם מתמקד באמצעות המצלמה במטוס של אל על.

על אחד המסכים בתא הטייס הופיע מספר הטיסה שאותה הפעיל הצלם באותו מועד: טיסת "עומאן אייר" מדובאי למסקט ב-11 באוקטובר 2023, ימים ספורים לאחר טבח 7 באוקטובר. באותו פוסט הופיעו סרטונים נוספים שבהם נראים מטוסי אל על, וכן מטוס של ארקיע. בסיום הרצף הופיעה תמונתו של מנהיג אל-קאעידה איימן א-זוואהירי, יורשו של אוסאמה בן-לאדן, שחוסל.

בפוסט השני שפורסם באותו חשבון הופיעה, לפי CNN, תמונה שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית ובה שלוש הערים הקדושות באיסלאם - מכה, מדינה וירושלים - כשהן מחוברות בשביל זוהר. ברקע נשמע שיר הכולל אמירות נגד "השפלה", לצד אמירה שלפיה הדובר אינו חושש מהמוות ומגן על כבודו.

מהחשבון עולה גם כי אל-המאמי למד באוניברסיטת בקינגהאמשייר החדשה באנגליה. גורם באוניברסיטה אישר ל-CNN כי אדם בשם זה השלים קורס בן שלוש שנים בלמידה מרחוק וסיים ב-2023 תואר בניהול תעופה.

CNN דיווחה גם על חשבון ברשת X, שנשא את שמו של החשוד ונמחק מאז, ובו פורסמו עמדות דתיות קיצוניות. בציוץ מפברואר 2022 תואר הקושי של אמו למצוא עבורו אישה שתסכים לדרישתו ללבוש ניקאב. "כולן סירבו. ואז אמי אמרה להן: 'הבן שלי טייס', ופתאום כולן הסכימו", נכתב בציוץ. בפרסום אחר מינואר אותה שנה הובעה התנגדות לעבודה משותפת של נשים וגברים.

חקירת אל-המאמי מתנהלת כעת באיחוד האמירויות. גורם המעורה בנושא מסר כי היא מופקדת בידי מנגנון ביטחון המדינה, SSD, הכפוף ישירות לנשיא מוחמד בן זאיד. בישראל מקווים שהעברתו של החשוד מסעודיה לאמירויות תאפשר שיתוף פעולה בחקירה. עדיין לא נקבע מה יהיה היקף המעורבות הישראלית, אולם לפי המידע שנמסר, בירושלים צפויים לקבל עדכונים שוטפים מאבו דאבי.

התובע הכללי של איחוד האמירויות מסר הבוקר כי טייס המשנה חשוד בניסיון לבצע פיגוע טרור. לדבריו, החשוד תקף את הקברניט באמצעות גרזן חירום וניסה להשתלט על מערכות ההטסה. החקירה, מסר, נמשכת במטרה לברר את מלוא נסיבות האירוע ואת מניעיו. כבר אמש הגדירה אבו דאבי לראשונה את המקרה כניסיון פיגוע.

אחת השאלות שנבדקות היא האם אל-המאמי פעל לבדו או שמא גורם אחר היה מעורב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי "שמע שאיראן" קשורה לטייס, וראש הממשלה בנימין נתניהו רמז בסרטון שפרסם כי ייתכן שגורם כלשהו עמד מאחורי ניסיון הריסוק.

עם זאת, לפי המידע שנמסר ממערכת הביטחון, בשלב זה אין אינדיקציה לכך שטייס המשנה הופעל או הוכוון בידי גורם מסוים, וההערכה היא כי פעל על דעת עצמו. גם סוכנות הידיעות AP דיווחה מפי גורם המעורה בחקירה כי לפי שעה אין ראיה הקושרת אותו לאיראן.

במקביל נבדקות הנסיבות שאפשרו לאזרח עומאני להיות משובץ כטייס בטיסה לישראל, אף שאין יחסים דיפלומטיים בין ישראל לעומאן. נתניהו כבר התייחס לכך כאל "פרצה" שאותה הצליח החשוד לנצל.

חברת "פליי דובאי" מסרה הבוקר כי נסיבות האירוע עדיין נמצאות בחקירה ולכן אינה יכולה למסור בשלב זה תגובה נוספת. באיחוד האמירויות ממשיכים בחקירת אל-המאמי בניסיון לברר את מניעיו ואת הנסיבות שהובילו לניסיון ההשתלטות על המטוס.