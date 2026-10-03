רחמן סאלחי וסלאם אחמדיאן, שני אזרחים איראניים, נעצרו בבריטניה בחשד כי תכננו לבצע פיגוע נגד הקהילה היהודית במנצ'סטר במהלך יום כיפור.

בהודעה שמסרה משטרת בריטניה נמסר כי סאלחי, בן 35, ואחמדיאן בן ה-36, ניסו להשיג רכיבים וציוד לייצור מטען חבלה מאולתר ופצצת כלור, וביצעו סיורים סביב יעדים פוטנציאליים למתקפת טרור במהלך יום כיפור.

על פי ההודעה, המשטרה הבריטית חושדת כי השניים גם עמדו בקשר רציף עם גורמים באיראן, שהכווינו אותם וסייעו לתכנן את הפיגוע. הם היו אמורים לעמוד ביום שבת בפני בית המשפט בלונדון על מנת להאריך את מעצרם. בהודעה שפרסם משרד הפנים בבריטניה, נמסר כי אחד מהם קיבל מעמד חוקי של מבקש מקלט, בעוד האיראני השני הגיש בקשה שעדיין לא נענתה.

שרת הפנים הבריטית, שבאנה מהמוּד, מסרה בהצהרה כי "אין זה סוד שבריטניה ניצבת בפני מגוון איומים חמורים מצד המשטר האיראני. הם מכוונים את פעולותיהם נגד הקהילות היהודיות שלנו ומנסים להשתיק מבקרים בחו"ל, לעיתים קרובות באמצעות שליחים ורשתות פשיעה כדי להסתיר את מעורבותם. שני חשודים הואשמו בתכנון מתקפת טרור נגד קהילות יהודיות במנצ'סטר. ידיעה זו תגרום מצוקה עמוקה לקהילות היהודיות שלנו, שכן היא מגיעה זמן קצר כל כך לאחר ראש השנה ויום כיפור. אני יודעת שזה נכון במיוחד לגבי מנצ'סטר, בעודנו מציינים שנה למתקפת הטרור בבית הכנסת 'היטון פארק'. אני יכולה לומר שנפעל בנחישות וללא הרף כדי להגן על הקהילות היהודיות שלנו, לעקור את האנטישמיות מהשורש במדינה זו ולשמור על ביטחון הגבולות שלנו".