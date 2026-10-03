דווקא ביום השנה השלישי לטבח: מאות סטודנטים מתכננים לצעוד ב-7 באוקטובר ברחובות לונדון כתמיכה בפלסטינים.

ארגון המכנה את עצמו "הקואליציה של אוניברסיטת לונדון" הודיע כי מאות סטודנטים יצעדו ברחובות לונדון ב-7 באוקטובר, במחאה על "רצח העם בעזה" לדבריהם. במשטרת לונדון ניסו ליצור קשר עם מארגני ההפגנה ולבקש מהם להעביר אותה למועד אחר או למקום שונה, על מנת למנוע פגיעה ברגשות הקהילה היהודית או עימותים אלימים ברחובות לונדון בין המפגינים לתומכי ישראל.

סגן-נציב המשטרה בלונדון, ג'יימס הרמן, אמר כי למשטרה אין סמכות לעצור את הצעדה, אך קרא למארגנים להעביר אותה ליום אחר או מיקום שונה. "עבור רבים בעירנו, זה יהיה יום אבל, יום של התבוננות, ואנו מודעים למספר אירועי זיכרון מתוכננים. הובעו חששות כבדים לגבי השפעת הצעדה על הסטודנטים והצוות, במיוחד אלה שהם יהודים, בהקשר למסלול והיום שהיא מתקיימת. ניסינו למצוא וליצור קשר עם מארגני הסטודנטים ולבקש מהם לשקול היטב את ההשפעה שתהיה לאירוע שלהם, ולבקש מהם לקיים את האירוע הזה ביום אחר.

איתור מארגני הצעדה התברר עד כה כקשה, ולכן אני מנצל הזדמנות זו היום כדי לדחוק בהם לשקול מחדש וליצור איתנו קשר בדחיפות כדי שיוכלו לתכנן את האירוע שלהם בתאריך אחר. אני גם אומר לכל מי שמתכוון להצטרף לצעדה - אנא חשבו על ההשפעה והמצוקה שהיא תגרום ביום המשמעותי הזה, וממשו את זכותכם למחות בתאריך אחר".

על פי החוק בבריטניה ניתן לאסור על קיום צעדה רק אם המשטרה סבורה כי היא תוביל להפרת סדר ציבורי חמורה, וכי גם הטלת מגבלות עליה לא תמנע את התרחשות הפרות הסדר. ההחלטה לאסור על קיום הפגנה דורשת את אישורו של שר הפנים, ולדברי הרמן כרגע הקריטריונים אינם מונעים את קיום הצעדה.