צה"ל חיסל שני מפקדים במערך הרקטי של ארגון הטרור גא"פ דובר צה"ל

צה"ל תקף אתמול (שישי) בעיר עזה וחיסל מהאוויר את המחבל אחמד מחמוד חרב רמלאוי, מפקד ביחידה הרקטית של גדוד ש'געייה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור הג'יאהד האיסלאמי פלסטיני.

בתקיפה נוספת אתמול במרחב העיר עזה, חוסל מהאוויר המחבל מוניר אברהאים מצרי, ראש חוליית טילי נ"ט בארגון הגא"פ.

מדובר צה"ל נמסר: "לאורך המלחמה ובעת האחרונה, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות הארגון, תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".