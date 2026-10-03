השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ורשימת עוצמה יהודית הגישו לבית המשפט העליון בקשה דחופה למתן פסק דין מנומק בעניינו של יו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה, אף שזה כבר הודיע על הסרת מועמדותו מהבחירות לכנסת ה-26.

הבקשה, שהוגשה באמצעות עו"ד זאב וולף, מגיעה לאחר שההליך בעניינו של אבו שחאדה נמחק בעקבות החלטתו להסיר את מועמדותו. בדיון שהתקיים בעליון הבהיר הרכב השופטים כי התוצאה המסתמנת היא אישור החלטת ועדת הבחירות לפסול את מועמדותו. לאחר מכן הומלץ לאבו שחאדה לשקול אם לעמוד על התמודדותו, באופן שייתר מתן פסק דין מנומק. אבו שחאדה הסיר בהמשך את מועמדותו.

בן גביר ועוצמה יהודית מבקשים כעת כי בית המשפט לא יסתפק במחיקת ההליך, אלא יפרסם את נימוקיו בסוגיית הפסילה.

לטענתם, השאלות שנדונו בעניינו של אבו שחאדה הן בעלות חשיבות ציבורית ועקרונית, ובמרכזן רף ההוכחה הנדרש לצורך פסילת מועמד בעילה של תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון טרור נגד מדינת ישראל.

בקשת הפסילה שהגישה עוצמה יהודית התייחסה, בין היתר, למאמר שפרסם אבו שחאדה ב-8 באוקטובר 2023. עוצמה יהודית טענה כי הדברים שנכתבו בו מבטאים תמיכה במאבק מזוין נגד ישראל. אבו שחאדה טען מנגד כי בזמן כתיבת המאמר לא היה מודע למלוא היקף האירועים שהתרחשו יום קודם לכן.

בפסק הדין שניתן בהליכים הנוגעים לפסילת המועמדים והרשימות צוין כי השופטים היו תמימי דעים שדבריו של אבו שחאדה "מכאיבים, מקוממים ומעוררי קבס", וכי בקרב השופטים היו עמדות שונות, אך התוצאה שהסתמנה הייתה אישור החלטת ועדת הבחירות בעניינו. בעקבות הסרת מועמדותו נמחק ההליך ללא הכרעה מנומקת בסוגיה.

בפנייתו מפנה בן גביר לפסק הדין שעסק בפיטוריו של ראש השב"כ לשעבר רונן בר. לטענתו, אותו פסק דין מלמד כי בית המשפט יכול להכריע בסוגיה שהפכה לתיאורטית כאשר מדובר בשאלה בעלת חשיבות עקרונית מיוחדת.

בן גביר ועוצמה יהודית מבקשים להחיל את העיקרון גם במקרה הנוכחי, ולפרסם פסק דין מנומק שיבהיר את עמדת בית המשפט בסוגיית פסילת מועמד בשל תמיכה במאבק מזוין נגד ישראל.