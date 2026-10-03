העדות של ניצולת 7.10 מהקרנת נז"א בהולנד: "אמרו לי 'תחזרו לתנורים בשואה'"

סבין תעסה, שבעלה ובנה נרצחו בטבח 7 באוקטובר וילדיה נפצעו קשה, התעמתה עם יוצרי הסרט נז"א במהלך הקרנת הבכורה האירופית שלו בהולנד, לאחר שלדבריה נחשפה במקום לביטויי שנאה קשים.

"האמת חייבת לצאת החוצה. צריך לצעוק אותה בכל העולם", הסבירה תעסה ל-i24NEWS את החלטתה לעלות לבמה במהלך האירוע, שנערך בעיירה דלפט הסמוכה להאג.

תעסה פנתה ישירות ליוצרי הסרט, יובל אברהם ורחל שור, ולצופים באולם. "תסתכלו לי בעיניים", אמרה. "אתם מדברים על נזק אגבי? בעלי והבן שלי נרצחו בידי חמאס. איפה זה מופיע בסרט שלכם?"

לדבריה, במהלך האירוע הוטחו בה גם אמירות אנטישמיות קשות. "אמרו לי 'תחזרו לתנורים בשואה', ו'חבל שלא נותר לנו עוד היטלר'", סיפרה. "השנאה והגזענות שראיתי בהולנד - עוד לא ראיתי מעולם", הוסיפה.

במקביל לעימות על הבמה, מנכ"ל ארגון "עד כאן", אביחי שורשן, ניסה להקרין באולם באמצעות מקרן נייד את "סרטון הזוועות" המתעד את אירועי 7 באוקטובר. לטענת הארגון, צופים שנכחו במקום מנעו משורשן להמשיך בהקרנה ואף הפעילו כלפיו אלימות.