קברניט פליי דובאי סמיט מצ'האר, שהציל את חייהם של 174 נוסעים במהלך האירוע בטיסה, זוכה להוקרה באיחוד האמירויות ובהודו, בעודו מאושפז בבית החולים בעקבות פגיעות ראש שספג.

יורש העצר של דובאי, השייח' חמדאן בן מוחמד אאל מכתום, הגיע לבקר את הקברניט בבית החולים. בתיעוד מהמפגש נראה מצ'האר כשראשו חבוש והוא מחובר לצינור חמצן.

יורש העצר שיבח את תפקודו של הטייס ואמר כי "הוא גילם את הרמות הגבוהות ביותר של אומץ ואחריות לחיי אדם". לדבריו, הנהגת האמירויות מעריכה את פעולותיו וגאה בכך שהוא חלק מצוות חברת התעופה ומסיפורה של איחוד האמירויות.

במקביל, בהודו זוכה מצ'האר להוקרה נרחבת, שקיבלה גם ביטוי פוליטי ודתי. מפלגת השלטון BJP הפיצה כרזות שבהן מופיע הקברניט לצד האל ההינדי הנומאן.