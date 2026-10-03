הציונות הדתית: למעלה מ-100,000 מטיילים ביקרו בחוות בחול המועד

חסר תקדים: מספר המבקרים באתרי ההתיישבות ביהודה ושומרון שבר השנה שיאים במהלך חול המועד סוכות. על פי הנתונים שפרסמה (שישי) מפלגת הציונות הדתית, למעלה מ-100,000 איש ניצלו את ימי החג כדי לסייר ולהתרשם מהחוות והיישובים החדשים שהוקמו ברחבי הארץ.

הסיורים כללו ביקורים במגוון רחב של מוקדים, מחוות חקלאיות ועד ליישובים חדשים, תוך שימת דגש על החיבור להתיישבות כרצועת הביטחון של מדינת ישראל. עבור רבים מהמבקרים, הייתה זו הזדמנות ראשונה להכיר מקרוב את מהפכת ההתיישבות, את החוות ואת היישובים החדשים, ולהביט מקרוב בקרבה שלהם לערי המרכז וריכוזי האוכלוסיה של מדינת ישראל.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר: "כאן בחוות חסד עולם בבנימין, על הרקע של מגדלי תל אביב, אנחנו מסכמים שבוע בו המונים, עשרות אלפי משפחות, הגיעו לראות את המהפכה בעיניים. הגיעו ל-104 יישובים חדשים, ל-160 חוות, פגשו חלוציות, התיישבות, חקלאות, חיבור לקרקע. רוח, גאווה לאומית, כבוד לאומי, אמונה - מהפכה ענקית".

השר ביקש למסור את תודתו לחלוצים, למתיישבים, ולהנהגות של היישובים והמועצות. "תודה רבה להמוני בית ישראל שהתחברו ותמכו וסייעו. את המהפכה הזאת אנחנו לוקחים קדימה בכל הכוח. כאן ביהודה ושומרון, לביטול הסכמי אוסלו, לטשטוש ההבחנות המלאכותיות בין שטחי A, B ו-C, להחלת הריבונות על כל מרחבי ארץ ישראל".

השר הוסיף: "אנחנו לוקחים את המהפכה הזאת אל הגליל ואל הנגב, לנצח שם את הדמוגרפיה, ליישב אותם ביישובים, בחוות, בעיבוי דמוגרפי ענק בערים ובישובים הקיימים. למיגור הפשיעה והנשק, והרמת הראש, תחושת האדנות ובעלות הבית של ערביי ישראל. בעזרת השם ובעזרתכם, עם ישראל".