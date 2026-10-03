"יניב, אני מעריץ שלך!": טראמפ הודה לגיבור טיסת פליי דובאי

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הקדיש הלילה סרטון מיוחד ליניב חיון, הישראלי שסייע להשתלט על טייס המשנה העומאני שניסה לחטוף את טיסת פליי דובאי, ושיבח אותו על חלקו בהצלת המטוס ונוסעיו. הסרטון פורסם בחשבון הטיקטוק של טראמפ, בצירוף המסר הקצר: "תודה לך, יניב!".

"אני רק רוצה להודות ולברך את יניב חיון, שהוא אינסטלטור ישראלי, והוא מעריץ של טראמפ. אני מעריץ שלו, מעריץ גדול. הוא הציל את הטיסה אתמול", אמר טראמפ. "הוא עשה עבודה מדהימה. הוא הגיע לשם ולמד איך לטוס על ידי צפייה ב'חקירה בתעופה' בטלוויזיה, והוא בחור כלבבי".

טראמפ המשיך להרעיף מחמאות על חיון והוסיף בהומור: "הוא יכול להיות השרברב שלי. הוא יכול להיות כל מה שהוא רוצה להיות. איזו עבודה הוא עשה. הוא גיבור. ואני רק רוצה לברך אותו ואת משפחתו. אתם אוהבים אותי ואני אוהב אתכם. תודה, יניב".

חיון, בן 38 מנס ציונה, עובד כשרברב והיה בין הנוסעים בטיסה שבה התרחש ניסיון החטיפה. יחד עם ישראלים נוספים - צביקה מנס, אסף רג'ואן ורופא השיניים ד"ר שוטה מוסייב - הוא סייע להשתלט על טייס המשנה. מוסייב טיפל בטייס הראשי לאחר שנדקר.

במהלך האירוע היה חיון זה שהצליח לייצב את המטוס בזמן שטייס המשנה העומאני תכנן לנטרל את לוח המכשירים. לאחר מכן סיפר כי היכרותו עם עולם התעופה הגיעה מצפייה מרובה בסדרה העוסקת באסונות ובחקירות תעופה.