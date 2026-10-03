הצהרה אחת של יאיר גולן הספיקה כדי לחשוף מחלוקת בתוך גוש השינוי סביב אחת הסוגיות המרכזיות בדרך להקמת ממשלה: האפשרות לצרף את רע"ם לקואליציה.

יו"ר הדמוקרטים אמר ב"פגוש את העיתונות" כי יפעל מול שותפיו להקמת ממשלה עם רע"ם - ואביגדור ליברמן מיהר להגיב ולהבהיר כי מבחינתו האפשרות הזאת כלל אינה עומדת על הפרק.

"אני שב ואומר: לא תקום שום קואליציה עם המפלגות הערביות", הצהיר ליברמן בתגובה לדבריו של גולן.

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הגיב "אני שב ואומר: לא תקום שום קואליציה עם המפלגות הערביות. יאיר גולן נמצא כנראה בלחץ מצד חבריו למפלגה וחלק מבוחריו בעקבות ההצבעה בעד פסילת יו"ר בל"ד, סאמי אבו שחאדה. הוא איבד תמיכה ברחוב הערבי, ועכשיו, בניסיון נואש להחזיר אליו מצביעים, הוא מפיץ דברים שאינם נכונים".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב "‏יאיר גולן אומר שוב בקולו את מה ששותפיו איזנקוט וליברמן מנסים להסתיר בכל דרך. ‏יחד שלושתם יקימו ממשלה מסוכנת, ממשלת סזון בשותפות עם המפלגות הערביות. ממשלה שתמשיך את העריצות של מערכת המשפט, תפנה את היישובים והחוות שהקמנו, ותפגע בזהות היהודית של מדינת ישראל. ‏אסור לתת לזה לקרות - ורק ציונות דתית גדולה וחזקה תמנע מזה לקרות".

בליכוד תקפו "יאיר גולן חושף הערב את האמת: הוא ושותפו איזנקוט יקימו ממשלת שמאל עם המפלגות הערביות. על זה הבחירות: זה או ימין או פלסטין - רק הליכוד ימנע הקמת ממשלת שמאל-ערבים של איזנקוט, גולן, ליברמן, בנט והמפלגות הערביות".