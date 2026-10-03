מה היה ידוע בישראל על טייס המשנה שניסה, על פי חקירת הרשויות באיחוד האמירויות, להשתלט על מטוס שהיה בדרכו לישראל - ומתי המידע הזה היה בידי הגורמים הרלוונטיים? זו השאלה שעומדת כעת במרכז הבדיקה סביב ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי.

על פי דיווחים שונים, חמאם אל־חמאמי כבר טס בעבר לישראל, ושמו ופרטיו היו ידועים לשב"כ ולמשרד התחבורה. גורמים במשרד התחבורה לא הכחישו את הדיווחים, אך טענו כי בשלב זה אין בידיהם מידע כזה.

לכך מצטרף פרט נוסף: רשות המסים עדכנה כי רשימות צוותי הטיסה של פליי דובאי התקבלו מראש בישראל. המשמעות היא שפרטי אנשי הצוות שהגיעו בטיסות החברה הועברו לרשויות עוד לפני נחיתתם בארץ.

כעת מתבצעת בדיקה רחבה יותר, שבמסגרתה נבחן בין היתר אם טייסים ממדינות כמו איראן, סוריה ועיראק נחתו בנמל התעופה בן גוריון בשנים האחרונות.

השאלות סביב הבדיקות שנערכו לאל־חמאמי מתחדדות גם בעקבות דיווחים שפורסמו הלילה בתקשורת האמריקנית. על פי אותם דיווחים, כבר בשנת 2024 השעתה אותו חברת התעופה הקודמת שבה עבד, עומאן אייר, בעקבות הקצנה דתית־ג'יהאדיסטית שעבר.

במקביל לשאלות בישראל, באיחוד האמירויות סיפקו היום לראשונה הגדרה רשמית וחד־משמעית לאירוע: ניסיון לבצע פעולת טרור. התובע הכללי באמירויות הודיע כי ממצאי החקירה העלו שטייס המשנה ניסה לבצע "פעולת טרור", תקף את הקברניט בתוך תא הטייס באמצעות גרזן חירום וניסה להשתלט על מערכות השליטה במטוס.

הפרט הנוגע לכלי ששימש בתקיפה משמעותי במיוחד להבנת האירוע. גרזן חירום הוא ציוד הנמצא בתא הטייס ונועד לשימוש במצבי חירום. כלומר, על פי הפרטים שנמסרו, טייס המשנה לא נדרש להעביר נשק דרך הבידוק הביטחוני כדי לבצע את התקיפה - הוא השתמש בציוד שהיה ממילא בתוך תא הטייס.

הודעת התובע הכללי מסירה גם את סימן השאלה שנותר סביב הגדרת האירוע. עד כה, בעוד שבישראל התייחסו אליו כניסיון פיגוע, הרשויות באיחוד האמירויות נמנעו מהגדרה רשמית כזו. כעת הן קובעות במפורש: טייס המשנה ניסה לבצע פעולת טרור.

אלא שהקביעה הזו מעבירה את מרכז הכובד לשאלה אחרת - מה היה ידוע עליו עוד לפני שעלה לטיסה. הדיווחים על השעייתו מחברת התעופה הקודמת, הטענה כי כבר טס בעבר לישראל והעובדה שרשימות צוותי פליי דובאי הועברו מראש לרשויות בישראל הופכים כעת לחלק מרכזי בבדיקת האירוע.