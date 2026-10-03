ערן פלג, בן 75 מכפר סבא, הוא הטייס שנהרג ביום שישי בהתרסקות מטוס קל באזור כפר קרע שבוואדי ערה.

פלג, טייס קרב לשעבר בחיל האוויר וסגן אלוף במילואים, שימש בשנים האחרונות מדריך טיסה. חניך טיסה בן 33 שהיה עמו במטוס נפצע באורח בינוני.

השניים המריאו ממנחת מגידו, ובמהלך הטיסה אירעה תקלה שהובילה להתרסקות. המטוס התרסק בשטח פתוח ועלה באש. השריפה התפשטה לחורשה סמוכה ואף לכיוון בתי כפר קרע, ולוחמי האש פעלו במקום והצליחו להשתלט עליה. המטוס נשרף כליל.

מאחורי שמו של ההרוג עומדת קריירה ארוכה שחיברה בין תעופה לטכנולוגיה. פלג היה טייס קרב בחיל האוויר ובהמשך מדריך טיסה, ובמקביל התמחה במחשבים, במערכות מידע ובפיתוח מערכות מונחות מודלים.