טיסת האימה בפליי דובאי: האקבי שיבח את הגיבור יניב חיון שסייע להשתלט על טייס המשנה ולייצב א

"בשם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ והאומה האמריקנית - תודה לך, יניב". במילים האלה קיבל שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, את יניב חיון, שסייע להשתלט על טייס המשנה לאחר שתקף את הקברניט במהלך טיסת פליי דובאי לישראל.

במהלך המפגש, שנערך לאחר שהאירוע הסתיים בשלום, הודה האקבי לחיון על חלקו בנטרול טייס המשנה ואף העניק לו כובע אדום של קמפיין טראמפ, חתום בידי הנשיא עצמו. "אנחנו היום חושבים על הצירוף של כל הניסים הקטנים שקרו שם - שהצטברו לנס אחד גדול", אמר חיון לשגריר.

חיון היה בין הנוסעים שהתערבו לאחר שטייס המשנה תקף את הקברניט במהלך הטיסה. יחד עם נוסעים נוספים הוא סייע להשתלט עליו ולייצב את המצב במטוס, עד לנחיתה בשלום בסעודיה.

אלא שבשיחה עם האקבי ביקש חיון להתעכב לא רק על האירוע הדרמטי במטוס, אלא גם על התחושה שליוותה אותו בעקבותיו - הרצון לומר תודה. "כשעשיתם כל כך הרבה למען המדינה, הרגשתי שמתוך העם אין מספיק הכרת תודה לך ולנשיא טראמפ", אמר חיון להאקבי. "הוא עשה בשבילנו כל כך הרבה. הרגשתי שהכרת התודה כל כך נמוכה ואמרתי - הלוואי ויכולתי לדבר איתו ולהגיד לו כמה אנחנו מעריכים אתכם, וכמה אנחנו מעריכים את מה שאתם עושים בשבילנו, למדינה שלנו".

האקבי מצדו החזיר את ההוקרה לחיון ואמר לו: "אנחנו כל כך גאים בך". לקראת סיום המפגש נרשם גם רגע משעשע. האקבי חייך אל חיון ואמר: "רק תזכור שאם אהיה פעם במטוס איתך ומשהו ישתבש - אני אחפש אותך".