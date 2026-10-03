מומחה התעופה האוסטרלי קפטן ביירון ביילי התייחס לניסיון החטיפה בטיסת פליי דובאי שהייתה בדרכה לתל אביב, והעריך כי מאחורי המעשה עמד מניע דתי.

בריאיון לרשת News 24 האוסטרלית טען ביילי כי האיש ניסה לנצל את האפשרות לפגוע ביהודים ולהפוך לשאהיד - דברים שהובילו בהמשך את המגישה לקטוע אותו ולהחזיר את הדיון להיבט התעופתי.

"זה היה כנראה אקט של מסירות דתית, שבו האיש ניצל את העובדה שהוא יכול להרוג יהודים ולהפוך לשאהיד תוך כדי", אמר ביילי.

ביילי, טייס קרב לשעבר בחיל האוויר המלכותי האוסטרלי ולשעבר קפטן בכיר באמירייטס, התייחס לאירוע מתוך היכרותו ארוכת השנים עם עולם התעופה ועם הקווים למזרח התיכון.

"טסתי פעמים רבות לתל אביב וממנה עם חברת תעופה בריטית. טסתי גם פעמים רבות מדובאי", אמר ביילי. "כך שאני די מכיר את כל הסיטואציה. אבל עד כמה אתם רוצים להיכנס לזה? כי אני שומע אותם אומרים: 'אנחנו תוהים מה היה המניע'".

מכאן עבר ביילי מההיבט התעופתי לפרשנות רחבה וחריפה יותר באשר למניע האפשרי. "סליחה, אבל במזרח התיכון המניע הוא העובדה שהאסלאם קורא למותם של יהודים, של כל היהודים", טען.

ביילי המשיך וטען כי מדובר, לשיטתו, בחלק מאמונה דתית רחבה יותר, ואף מתח ביקורת על האופן שבו מטופלת סוגיית האנטישמיות באוסטרליה.

"ועדת החקירה הזאת, הבדיחה שהייתה לאחרונה באוסטרליה בנושא האנטישמיות, פשוט מתעלמת מהמציאות של מה שהוא, לטענתי, חלק מאמונת היסוד של האסלאם - שכל היהודים צריכים למות עד שהעולם יהיה 'טהור' ונקי מיהודים", אמר.

לאחר מכן קשר ביילי ישירות בין תפיסתו לבין ניסיון החטיפה. "זה היה כנראה אקט של מסירות דתית, שבו האיש ניצל את העובדה שהוא יכול להרוג יהודים ולהפוך לשאהיד תוך כדי, כי זה מה שהם רוצים לעשות", טען.

בשלב הזה המגישה קטעה את דבריו וביקשה לעצור את הדיון הדתי והפוליטי ולהחזיר את הריאיון לתחום התעופה. "בוא נישאר בהיבט הטכני כאן", אמרה לו.