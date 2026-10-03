ארבעה אנרכיסטים שעוכבו במהלך אירוע סמוך לכפר תפוח בשומרון הועברו לטיפול רשות האוכלוסין וההגירה, לקראת שימוע והחלטה בדבר הרחקתם מישראל.

האירוע התרחש אתמול (שישי), כאשר כוחות צה"ל שפעלו באזור עיכבו את הארבעה בחשד למעורבות בהפרת הסדר. לאחר שעוכבו הם הועברו לתחנת המשטרה באריאל, שם נחקרו בידי שוטרי מחוז ש"י בחשד להפרת הסדר ולהימצאות בשטח צבאי סגור.

במשטרה אומרים כי בתום החקירה גובשה תשתית ראייתית בנוגע למעשיהם. בעקבות זאת הועברו חומרי החקירה לרשות האוכלוסין וההגירה, לצורך קיום שימוע וקבלת החלטה בשאלת הרחקתם מישראל.

המהלך נעשה במסגרת שיתוף הפעולה בין גורמי האכיפה והביטחון נגד אירועי חיכוך והפרות סדר ברחבי יהודה ושומרון. במשטרה מגדירים את הפעילות כחלק מהמאמץ לסכל פעילות פרובוקטיבית העלולה להוביל לחיכוכים ולהפרות סדר.

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל במחוז ש"י תמשיך לפעול בנחישות, תוך הפעלת כלל סמכויותיה ובשיתוף פעולה עם גורמי הביטחון ורשויות אכיפת החוק, במטרה למנוע ולסכל אירועי חיכוך ואלימות, העלולים להתפתח על רקע הסתה והתססה ולהוביל להפרות סדר".