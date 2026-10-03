בשיבה טובה: הלך לעולמו גדליה אדלר ז"ל, מאחרוני תלמידיו שנותרו בחיים של האדמו"ר רבי אליעזר הגר מוויז'ניץ, בעל ה"דמשק אליעזר", ומראשוני הבחורים בישיבת ויז'ניץ בתל אביב.

המנוח נולד בטרנובה שבמארמארוש, ובצעירותו זכה ללמוד אצל האדמו"ר רבי אליעזר הגר מוויז'ניץ, שכיהן כאדמו"ר וכראש ישיבה בוויז'ניץ ונודע בכינויו "הדמשק אליעזר", על שם ספרו. בעל ה"דמשק אליעזר" נפטר בשנת תש"ו (1946).

רבי גדליה דוד ז"ל, היה בנו של הרב מנחם אדלר ומאחרוני תלמידיו של ה"דמשק אליעזר" שנותרו בחיים, ובכך נשא עמו עד שנותיו האחרונות זיכרון חי מדור תלמידיו של האדמו"ר. בהמשך נמנה עם ראשוני הבחורים בישיבת ויז'ניץ בתל אביב.

בני משפחתו מתארים אותו כאיש תם וישר דרך, מאיר פנים, אוהב תורה ומכבד תלמידי חכמים, שקבע עיתים לתורה. עוד סיפרו כי חיבב את ישיבת ארץ ישראל וזכה להעמיד דור ישרים מבורך. הלווייתו התקיימה בירושלים בליל הושענא רבה.

הוא הותיר אחריו את ילדיו, ניצנה כהן ומשפחתה, גילה הרשברג ומשפחתה ומנחם אדלר ומשפחתו, וכן נכדים ונינים.