Chazzan Chaim Adler Slichot 2009 "Shema -Koleinu"

החזן הנודע הרב חיים אדלר, מהדמויות הבולטות והמוערכות ביותר בעולם החזנות והתפילה היהודי, הלך לעולמו במוצאי חג שמחת תורה בגיל 87, בדיוק ביום הולדתו.

אדלר, ששימש במשך שנים רבות כחזן הראשי של בית הכנסת הגדול בירושלים, החל את דרכו המוזיקלית בילדותו בתל אביב כאביו וכחלק ממקהלות חזנים שונות, בהן של החזן שלמה רביץ וחצר חסידות גור. לצד זאת, צמח בעולם הישיבות ואף למד בישיבת חברון.

לאחר ששימש כחזן בקהילות שונות בתל אביב וברחבי העולם - בהן בפורסט הילס שבניו יורק, בלונדון ובניו ג'רזי - שב לירושלים וקיבל על עצמו את משרת החזן הראשי בבית הכנסת הגדול, תפקיד שהפך אותו לאחד מקולותיה המזודים ביותר של העיר.

במהלך הקריירה הענפה שלו, הופיע אדלר על במות מרכזיות בארץ ובעולם, ביצע יצירות חזנות וניגונים חסידיים, ונודע במיוחד בזכות הופעותיו במעמדי סיומי הש"ס הענקיים שבהם נשא את תפילת "אל מלא רחמים", כמו גם בטקסי זיכרון ומסעות "מצעד החיים" באירופה.

ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, ספד לו ואמר כי קולו המרגש פתח שערי שמיים והיווה חלק מרכזי בביסוסה של ירושלים כמוקד עולמי של תפילה.

הותיר אחריו רעיה, ילדים ונכדים, בהם בנו החזן ישראל אדלר. מסע הלוויה מתקיים הערב בשעה 22:00 מביתו בירושלים לעבר בית העלמין קרית שאול בתל אביב, שם ייטמן.