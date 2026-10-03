שאלה חינוכית לא שגרתית הובאה בפני הרב שמואל אליהו, לאחר שאב שבנותיו עברו להתגורר במקום חדש גילה כי במעון המקומי עובדת מטפלת נוצרייה העונדת צלב על צווארה.

האב סיפר כי שתי בנותיו עברו במהלך הקיץ וכי אחת מהן סיפרה לו על המטפלת. בעקבות זאת ביקש לדעת כיצד נכון לנהוג מבחינה הלכתית וחינוכית.

הרב אליהו פתח את תשובתו דווקא בחיזוק לבנות שעברו להתגורר ביישוב. "קודם כול, אשריך אחי, שהבנות שלך צדיקות כל כך גדולות", אמר, ושיבח את החלטתן לעבור להתגורר ביישוב.

לאחר מכן התייחס הרב לגופה של השאלה. "זה שהמטפלת הולכת עם צלב, זה לא טוב", אמר. עם זאת, הוא הבהיר כי לדעתו עצם נוכחותה של המטפלת אינה מחייבת את ההורים להוציא את ילדיהם מהמסגרת.

"הן יכולות לשלוח את הילדה שלהן לגן", השיב הרב, אך לצד זאת הוסיף כי עליהן לפעול לשינוי המצב: "הן צריכות לפעול שיהיו שם מטפלות יהודיות ולא נוצריות או ערביות או משהו כזה. לא בריא לחינוך ילדים".

הרב אליהו ביקש גם להעמיד את הסוגיה בפרופורציה אל מול עצם הבחירה של המשפחות להתגורר באזור ולחזק אותו. לדבריו, סוגיית המטפלת היא "פסיק קטן" לעומת המהלך הרחב יותר שעשו הבנות.

"זה פסיק קטן לעומת המעשה הענק והגדול והחשוב שהן עושות", סיכם הרב, והדגיש כי הדבר אינו צריך לפגוע בהחלטתן להמשיך ולהתגורר במקום ולחזק את תושבי האזור.