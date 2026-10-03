הקפות שניות מהיכל בית המדרש בישיבה הגבוהה בבית אל | תשפ"ז באדיבות ישיבת בית אל

עם צאת שמחת תורה, כשקדושת החג מסתלקת ואורות בתי הכנסת כבר נשפכים אל הרחובות, מתרחש ברחבי הארץ מחזה מיוחד: ספרי התורה מוצאים פעם נוספת מארון הקודש, מעגלים נפתחים, הניגונים מתחדשים ואלפים יוצאים לרקוד ב"הקפות שניות".

לכאורה, החג כבר הסתיים. שבע ההקפות נערכו, פרשת "וזאת הברכה" נקראה, התורה הושלמה ומיד החלה מחדש ב"בראשית". מדוע אפוא חוזרים ורוקדים פעם נוספת? מאחורי המנהג שהתפשט בארץ ישראל מסתתר רעיון עמוק: הרצון שלא להיפרד מן התורה ברגע שבו נפרדים מן החג.

ישיבת אבינועם דוד ריבי

שורשן של ההקפות השניות קשור לרצון להמשיך את שמחת התורה גם לאחר שהחג הסתיים. בארץ ישראל שמיני עצרת ושמחת תורה נחגגים באותו יום, בעוד שבקהילות יהודיות מחוץ לישראל שמחת תורה נחגגת ביום שלאחר שמיני עצרת.

כך נוצר מצב מיוחד: כאשר החג כבר יצא בישראל והציבור יכול לנגן, להשמיע מוזיקה ולהשתמש באמצעי הגברה, יהודים בתפוצות עדיין נמצאים בעיצומה של שמחת תורה.

ההקפות השניות קיבלו אפוא גם ממד של הזדהות וחיבור: בארץ ממשיכים לרקוד עם התורה בזמן שבקהילות רבות מעבר לים חוגגים את שמחת תורה.

בן גביר בישיבת שדרות ללא

במהלך השנים התרחב המנהג והפך לחלק בולט ממוצאי החג בישראל. אם ההקפות של יום שמחת תורה נערכות בדרך כלל בתוך בתי הכנסת או בסביבתם, ההקפות השניות פורצות פעמים רבות אל המרחב הציבורי.

רחבות, בתי מדרש, ישיבות, בתי כנסת ומוקדים עירוניים מתמלאים ברוקדים. ספרי התורה ניצבים במרכז המעגלים, ולצדם תזמורות, זמרים ומערכות הגברה - דברים שלא ניתן להשתמש בהם במהלך החג עצמו על פי ההלכה.

האפשרות להשתמש בכלי נגינה ובמוזיקה מעניקה להקפות השניות אופי שונה מההקפות של החג. האירוע יכול להפוך מחגיגה קהילתית מצומצמת למעמד גדול בהשתתפות מאות ואף אלפי בני אדם.

הקפות שניות בשדרות בהשתתפות שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ וראש העיר אלון דוידי

הקפות שניות בישיבת מצפה רמון עקיבא דנינו

בקהילות רבות נשמר גם בהקפות השניות המבנה המוכר של שבע הקפות. ספרי התורה מוצאים מארון הקודש ונישאים בין המשתתפים, ובכל הקפה נאמרים פסוקים ופיוטים ונערכים ריקודים.

עם זאת, מאחר שמדובר במנהג הנערך לאחר צאת החג ולא בסדר מחייב ואחיד, ניתן למצוא הבדלים בין קהילה לקהילה. יש מקומות שבהם מקיימים סדר מסודר הדומה לזה של שמחת תורה, ובאחרים הדגש המרכזי הוא על הריקודים והשירה.

אחד המאפיינים הבולטים של המעמד הוא הניסיון לשתף את כלל הציבור. לא רק תלמידי ישיבות ומתפללים קבועים מגיעים לרקוד. במקומות רבים מצטרפים משפחות, ילדים ותושבים שאינם משתייכים בהכרח לבית הכנסת שבו מתקיים האירוע. כך הופכות ההקפות ממנהג בית־כנסת לאירוע קהילתי רחב.

ישיבת קריית שמונה רוקדת ברחובות העיר צילום: ללא

יש גם משמעות סמלית למקום שבו נערכות ההקפות. במשך מרבית השנה ספר התורה נמצא בארון הקודש ומוצא ממנו לצורך הקריאה בציבור. בשמחת תורה ובהקפות השניות הוא עצמו הופך למרכז השמחה.

לא לומדים בו באותו רגע ולא קוראים ממנו - מחבקים אותו ורוקדים איתו. ובהקפות השניות התמונה בולטת עוד יותר: התורה יוצאת מבית הכנסת אל הרחובות והכיכרות. המעגל שהיה סגור בין כותלי בית הכנסת נפתח לציבור הרחב.

זו גם אחת הסיבות לכך שהאירועים הללו קיבלו בישראל ממד ציבורי משמעותי. במקומות רבים הם אינם נתפסים כאירוע של בית כנסת מסוים בלבד, אלא כחגיגה של שכונה, יישוב או עיר שלמה.

הקפות שניות בצאת שמחת תורה התשפז בישיבת הכותל