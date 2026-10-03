תושבים זועמים: המועצה בגליל דרשה מיהודים לא לצאת מבתיהם בזמן ההקפות

סערה בקרב תושבים בגליל בעקבות הודעה ששלחה המועצה האזורית משגב, ובה נקראו התושבים להימנע מתנועה בדרכים ולהישאר בבתיהם בשעות אחר הצהריים והערב, בין 14:00 ל-20:00, בשל הפגנות ומחאות הצפויות בסח'נין, עראבה ודיר חנא.

מעיין טל-מור, תושבת הגליל, פרסמה סרטון מחאה חריף בעקבות ההנחיות וקשרה בין העיתוי שלהן לחגיגות שמחת תורה. "שימו לב להודעה שקיבלנו אתמול ממועצה אזורית משגב, המועצה שלנו", אמרה. "מחר בשמחת תורה, במקרה בשעות של ההקפות, נאמר לנו לא לצאת מהבתים כי הערבים מפגינים".

טל-מור הוסיפה בציניות: "זאת אומרת שהם יכולים לצאת ולהפגין, ואנחנו צריכים בשמחת תורה לא לצאת מהבית! אבל אדם יהודי אחד לא יכול לרקוד כי זה פוגע ברגשות התושבים של מג'ד אל-כרום".

בהמשך תקפה את המציאות, כפי שהיא רואה אותה, באזור: "זאת המועצה שאני חיה בה וזה האירוע שיש לנו כאן בגליל. מותר לנו לחיות כל עוד אנחנו מורידים את הראש ועושים את עצמנו כאילו אנחנו לא קיימים".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הצטרף לביקורת ואמר כי ההנחיה "מספרת את הסיפור של אובדן הריבונות והמשילות בגליל שחייב להיפסק מיד". לדבריו, "המצב שבו תושבים יהודים נדרשים להסתגר בבתיהם בחג הוא בלתי נסבל. נגמרה החגיגה. את המהפכה שהובלנו ועשינו ביהודה ושומרון נעתיק גם לנגב ולגליל. זה קריטי לעתיד מדינת ישראל".